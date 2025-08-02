З 2 серпня в ЄС діють обов'язкові вимоги до систем загального штучного інтелекту. Компанії повинні публікувати дані про навчання та дотримуватися авторського права.
Гендиректор Meta Марк Цукерберг вважає, що окуляри стануть основним способом взаємодії зі штучним інтелектом. Він прогнозує, що
люди без таких окулярів матимуть значний когнітивний недолік.
Італійське антимонопольне управління розпочало розслідування щодо Meta через функцію штучного інтелекту в WhatsApp. Компанію
підозрюють у зловживанні домінуючим становищем, встановлюючи функцію без згоди користувачів.