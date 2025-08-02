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Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 90913 перегляди
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1 серпня, 14:20 • 235497 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
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1 серпня, 14:02 • 217196 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
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Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 106179 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
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1 серпня, 08:17 • 201767 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
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1 серпня, 06:54 • 75781 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
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З 2 серпня в ЄС діють обов'язкові вимоги до систем загального штучного інтелекту. Компанії повинні публікувати дані про навчання та дотримуватися авторського права.

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