Іспанія вимагає кримінального розслідування щодо X, Meta та TikTok через ШІ-діпфейки
Київ • УНН
Іспанська влада звернулася до прокуратури з вимогою розпочати кримінальне розслідування щодо X, Meta та TikTok. Це пов'язано зі створенням та поширенням сексуалізованих діпфейків за допомогою їхніх інструментів штучного інтелекту.
Деталі
Про ініціативу оголосив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, заявивши, що такі платформи завдають шкоди психічному здоров’ю, гідності та правам дітей. За його словами, держава не може допустити, щоб алгоритми соціальних мереж посилювали потенційну шкоду для неповнолітніх.
Найбільше уваги регуляторів досі привертала платформа X Ілона Маска та її ШІ-асистент Grok, який із кінця минулого року активно використовувався для створення та поширення згенерованих зображень, що цифровим способом "роздягали" жінок і дітей. Водночас іспанська ініціатива може стати першим розслідуванням, яке поширюється не лише на X, а й на Meta та TikTok.
Уряд Іспанії заявив про намір створювати безпечне цифрове середовище для дітей та наголосив, що алгоритмічне поширення шкідливого контенту є неприйнятним. Розслідування може охопити як створення такого контенту, так і механізми його поширення через соціальні мережі.
Паралельно з цим у Європейському Союзі зростає регуляторний тиск на технологічні платформи. Європейська комісія наприкінці січня розпочала власне провадження щодо X у межах Закону про цифрові послуги. Також Ірландська комісія з питань захисту даних відкрила розслідування діяльності Grok у контексті загального регламенту захисту даних.
У Європарламенті тим часом обговорюють можливість загальноєвропейської заборони інструментів так званої ШІ-"порніфікації", а також тривають переговори щодо криміналізації створення матеріалів сексуального насильства над дітьми, згенерованих за допомогою штучного інтелекту.
Нагадаємо
Європейська комісія звернеться до Meta з проханням призупинити нові умови, які забороняють конкуруючим чат-ботам зі штучним інтелектом використовувати WhatsApp. Це пов'язано з побоюваннями, що Meta порушує антимонопольні правила блоку.