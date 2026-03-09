Уряд Угорщини зафіксував рекордний дефіцит бюджету через передвиборчі витрати Орбана
Київ • УНН
Дефіцит бюджету Угорщини сягнув 6,4 мільярда доларів через передвиборчі соціальні виплати. Fitch Ratings змінило прогноз рейтингу країни на негативний.
Міністерство економіки Угорщини повідомило про дефіцит бюджету в лютому на рівні 2,14 трильйона форинтів, що еквівалентно 6,4 мільярда доларів. Це другий за величиною місячний показник в історії країни, який зафіксували на тлі підготовки до парламентських виборів, запланованих на 12 квітня. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Різке зростання видатків пов’язане з активною соціальною політикою чинного прем’єра Віктора Орбана, який намагається забезпечити собі п’ятий термін поспіль. У лютому бюджетне сальдо врахувало значні виплати на підвищення заробітних плат вчителям і працівникам державного сектору, субсидії на іпотеку та розширення податкових пільг для матерів. Такі кроки уряд здійснив на тлі жорсткої конкуренції з опозиційною партією "Тіса" під керівництвом Петера Мадьяра, яка, згідно з опитуваннями, випереджає правлячу партію "Фідес".
Прогнози та реакція міжнародних рейтингових агентств
Віктор Орбан раніше скасував фіскальні цілі на наступний рік і заявив, що не планує проводити бюджетну консолідацію відразу після виборів.
Уряд прогнозує дефіцит на рівні 5% ВВП на 2026 та 2027 роки, що вже викликало занепокоєння міжнародних фінансових інституцій. Зокрема, агентство Fitch Ratings знизило прогноз кредитного рейтингу Угорщини зі "стабільного" до "негативного", посилаючись на суттєве погіршення державних фінансів через надмірні передвиборчі витрати.
Альтернативна стратегія опозиції
Лідер опозиції Петер Мадьяр пообіцяв у разі перемоги стримати державні видатки та зосередитися на розблокуванні заморожених фондів Європейського Союзу.
Представники партії "Тіса" наголошують, що їхня програма боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права дозволить швидко залучити європейські кошти для стабілізації економіки. Наразі незалежні опитування підтверджують двозначну перевагу опозиції серед рішучих виборців, що робить майбутні перегони найбільш непередбачуваними за останні десятиліття.
