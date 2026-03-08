$43.810.0050.900.00
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
12:28 • 14562 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
11:12 • 16414 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 16825 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 17851 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
7 березня, 13:30 • 33638 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
7 березня, 12:32 • 76221 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
7 березня, 10:22 • 42844 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 42717 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 58238 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
Агенти гру рф допомагають Орбану виграти вибори - угорська опозиція

Київ • УНН

 • 1684 перегляди

Лідер партії Тиса вимагає вислати російських розвідників, які прибули до Будапешта під дипломатичним прикриттям. Політик закликав Орбана скликати Комітет нацбезпеки через загрозу виборам 12 квітня.

Агенти гру рф допомагають Орбану виграти вибори - угорська опозиція

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадьяр заявив про можливе втручання російських спецслужб у парламентські вибори в Угорщині. За його словами, співробітники російської військової розвідки прибули до Будапешта кілька тижнів тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Мадьяр повідомив, що співробітники головного управління генерального штабу зс рф кілька тижнів тому прибули до Будапешту. За словами політика, їхньою метою могло бути впливання на результати парламентських виборів в Угорщина, які мають відбутися 12 квітня.

Ми вимагаємо негайного припинення зовнішнього втручання

- заявив він.

Опозиційний політик також закликав прем’єр-міністра Віктора Орбана вислати з країни співробітників російських спецслужб, які, за його словами, прибули під дипломатичним прикриттям. Крім того, Мадьяр вимагав скликати Комітет національної безпеки Угорщини.

Прошу негайно поінформувати мене про те, які відомості угорський уряд отримав від служб союзних країн про втручання росії і чому він досі не вжив заходів у відповідь на ці безпрецедентні дії росії

- додав лідер партії "Тиса".

Також Мадяр закликав громадян країни прийти на виборчі дільниці 12 квітня.

Хай живе вільна, незалежна, європейська Угорщина! росіяни, додому

- написав Мадьяр.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін доручив сергію кирієнку займатися Угорщиною, щоб допомогти Віктору Орбану перемогти на парламентських виборах. кирієнко підтримує зв'язки з організаторами кампанії партії Орбана.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Дипломатка
Володимир Путін
Deutsche Welle
Угорщина
Будапешт