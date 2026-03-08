Агенти гру рф допомагають Орбану виграти вибори - угорська опозиція
Київ • УНН
Лідер партії Тиса вимагає вислати російських розвідників, які прибули до Будапешта під дипломатичним прикриттям. Політик закликав Орбана скликати Комітет нацбезпеки через загрозу виборам 12 квітня.
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадьяр заявив про можливе втручання російських спецслужб у парламентські вибори в Угорщині. За його словами, співробітники російської військової розвідки прибули до Будапешта кілька тижнів тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Деталі
Мадьяр повідомив, що співробітники головного управління генерального штабу зс рф кілька тижнів тому прибули до Будапешту. За словами політика, їхньою метою могло бути впливання на результати парламентських виборів в Угорщина, які мають відбутися 12 квітня.
Ми вимагаємо негайного припинення зовнішнього втручання
Опозиційний політик також закликав прем’єр-міністра Віктора Орбана вислати з країни співробітників російських спецслужб, які, за його словами, прибули під дипломатичним прикриттям. Крім того, Мадьяр вимагав скликати Комітет національної безпеки Угорщини.
Прошу негайно поінформувати мене про те, які відомості угорський уряд отримав від служб союзних країн про втручання росії і чому він досі не вжив заходів у відповідь на ці безпрецедентні дії росії
Також Мадяр закликав громадян країни прийти на виборчі дільниці 12 квітня.
Хай живе вільна, незалежна, європейська Угорщина! росіяни, додому
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін доручив сергію кирієнку займатися Угорщиною, щоб допомогти Віктору Орбану перемогти на парламентських виборах. кирієнко підтримує зв'язки з організаторами кампанії партії Орбана.