Deutsche Welle

У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який полегшує можливість його отримання

У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який спрощує отримання німецького паспорта, дозволяючи заявникам зберегти своє колишнє громадянство та подати заяву на отримання паспорта після 3-5 років проживання в країні.