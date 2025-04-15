Deutsche Welle

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18219 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129173 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124952 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123810 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127116 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190133 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76710 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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У Німеччині відбудеться історичне голосування: військова допомога Україні може отримати нове фінансування

У Бундестазі голосуватимуть за зміни до Основного закону, щоб полегшити фінансування оборони та військової допомоги Україні. Планують виділити 4 млрд євро на підтримку України у 2025 році.

Політика • 18 березня, 08:38 • 27030 перегляди

Двох українських пілотів засудили в росії до тривалих термінів ув'язнення, в рамках справ про "теракти"

Пілотів ЗСУ Дмитра Шиманського та Олександра Морозова засудили в росії до 26 і 22 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у спробі атаки на нафтопереробний комбінат в брянській області у 2023 році.

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мвс росії оголосило в розшук колумніста Deutsche Welle Івана Преображенського - росЗМІ

МВС росії оголосило в розшук політолога та колумніста Deutsche Welle Івана Преображенського за кримінальною статтею. Преображенський припускає, що це може бути пов'язано з "іноагентством" або "дискредитацією" армії рф.

Новини Світу • 20 лютого, 15:13 • 24430 перегляди

У Парижі розпочався суд над Жераром Депардьє за звинуваченням у сексуальних домаганнях

У Парижі розпочався суд над Жераром Депардьє через звинувачення у сексуальних домаганнях від двох жінок під час зйомок у 2021 році. Актору загрожує до 5 років ув'язнення та штраф 75 тисяч євро.

Новини Світу • 28 жовтня, 14:23 • 14829 перегляди

Байден отримав найвищу нагороду Німеччини за відновлення трансатлантичних зв'язків

Президент США Джо Байден нагороджений найвищою відзнакою ФРН за зміцнення німецько-американської дружби. Президент Німеччини відзначив роль Байдена у посиленні трансатлантичного альянсу та підтримці України.

Новини Світу • 18 жовтня, 11:11 • 17498 перегляди

У Німеччині росіянин проник на полігон Бундесверу: спецслужби не виключають шпигунство на користь рф

Громадянин РФ випадково заїхав на велосипеді в зону військових навчань Бундесверу під Гарделегеном. Військова поліція не виключає спроби шпигунства, хоча після перевірки документів росіянина відпустили.

Війна • 14 жовтня, 17:31 • 44547 перегляди

Шольц: об'єднання Німеччини не завершене через 34 роки після возз'єднання

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що процес об'єднання країни досі триває. Він підкреслив необхідність подолання розбіжностей між сходом і заходом, особливо після недавніх виборів у східних землях.

Новини Світу • 3 жовтня, 23:54 • 18596 перегляди

"Навіть не варто коментувати": у Міноборони Німеччини проігнорували чергові ядерні погрози путіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ядерні погрози Путіна не варті уваги. За його словами, це звичний інструмент російської політики, а НАТО дотримуватиметься власного курсу.

Новини Світу • 26 вересня, 12:37 • 14037 перегляди

Швейцарія пропонує 50 тис. франків за ідею очищення озер від боєприпасів

Міноборони Швейцарії оголосило конкурс на найкращу ідею вилучення боєприпасів з озер. У Фірвальдштеттському та Невшательському озерах знаходиться понад 7800 тонн боєприпасів на різних глибинах.

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Смерть українця в німецькому притулку для біженців: поліція затримала підозрюваного

У Ростоку затримано 26-річного українця, підозрюваного у вбивстві 46-річного співвітчизника в притулку для біженців. Поліція розслідує обставини смерті, яка могла бути насильницькою.

Суспільство • 13 серпня, 11:53 • 31769 перегляди

В Німеччині розпочався суд над підлітками, звинуваченими у вбивстві українських баскетболістів

У Ессені розпочався суд над чотирма підлітками, звинуваченими у вбивстві двох українських баскетболістів в Обергаузені. Прокуратура вважає, що напад було скоєно на ґрунті ксенофобії.

Суспільство • 13 серпня, 04:16 • 25688 перегляди

Hugo Boss продала свій бізнес у Росії компанії 'Стокман'

Німецька компанія Hugo Boss завершила продаж свого російського бізнесу оптовій компанії 'Стокман'. Сума угоди не розголошується, але російська влада вимагає знижку не менше 50% при продажу західними компаніями бізнесу в РФ.

Економіка • 7 серпня, 02:31 • 37525 перегляди

Макрон засуджує кіберзалякування хореографа церемонії відкриття Олімпіади

Президент Франції Еммануель Макрон висловив обурення щодо кіберзалякування хореографа церемонії відкриття Олімпіади в Парижі. Він похвалив Томаса Джоллі за його сміливе мистецтво та підкреслив гордість французів за церемонію.

Новини Світу • 4 серпня, 03:00 • 28520 перегляди

На Євро-2024 продажі пива у Німеччині знизились попри сподівання: названо причину

Незважаючи на Євро-2024, продажі пива в Німеччині знизились на 0,6% через погодні умови та інфляцію. Пивоварні скаржаться на зростання витрат, але безалкогольне пиво набирає популярності.

Новини Світу • 1 серпня, 15:44 • 20603 перегляди

У німецькій землі Гессен не видаватимуть документи чоловікам призовного віку з України

У німецькій землі Гессен не видаватимуть документи для поїздок за кордон українським чоловікам призовного віку. Влада вважає, що вони можуть повернутися в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби.

Суспільство • 1 серпня, 12:40 • 33080 перегляди

Вибух стався на складі феєрверків у Болгарії: є загиблий і постраждалі

У Болгарії стався потужний вибух на складі феєрверків, що призвів до пожежі. Один чоловік загинув, кілька осіб поранено, евакуйовано місцевих жителів, пожежа триває.

Новини Світу • 26 липня, 11:59 • 17177 перегляди

Північнокорейські хакери спробували викрасти військові секрети для ядерної програми

Спецслужби США, Британії та Південної Кореї викрили кампанію кібершпигунства КНДР. Хакери атакували оборонні компанії, намагаючись отримати дані про ядерні та ракетні технології.

Війна • 26 липня, 05:00 • 32361 перегляди

Шольц вважає, що Гарріс може перемогти на виборах у США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Камала Гарріс має високі шанси виграти президентські вибори в США. Він охарактеризував її як досвідченого та компетентного політика з чітким баченням ролі своєї країни.

Новини Світу • 24 липня, 16:23 • 24389 перегляди

Шольц: Захід має укласти нові договори про роззброєння з росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність укладення нових договорів про роззброєння з росією у довгостроковій перспективі. Він наголосив, що Німеччина має бути сильною, щоб запобігти нападу.

Новини Світу • 18 липня, 07:33 • 13724 перегляди

Компанія-власниця TikTok програла позов проти Єврокомісії

Китайська компанія ByteDance, яка володіє TikTok, програла апеляцію на рішення Європейського Союзу про визнання цифрової компанії «гейткіпером» - платформою з особливим впливом - відповідно до нового закону ЄС про цифрові ринки.

Новини Світу • 17 липня, 13:12 • 14077 перегляди

Німеччина розробляє план перекидання військ у разі нападу Росії на НАТО

Німеччина розробляє секретний план розгортання до 800 000 військовослужбовців НАТО і 200 000 одиниць техніки через автомагістраль А2 до Східної Європи на випадок нападу Росії на східний фланг Альянсу.

Війна • 13 липня, 22:11 • 103694 перегляди

Столтенберг сподівається, що Україна приєднається до НАТО протягом десяти років

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу протягом наступного десятиліття, і закликає збільшити військову допомогу Україні.

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Європол занепокоєний збільшенням обсягів кокаїну, що постачається в Європу

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У Словаччині розформували суспільного мовника і створили на його основі нове державне ЗМІ

Словаччина розпустила суспільного мовника RTVS і створила нове державне ЗМІ STVR з тимчасовим керівником, призначеним урядом на тлі занепокоєння суспільства щодо посилення політичного контролю.

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У Латвії набув чинності закон про партнерство, зокрема і одностатеве

У Латвії офіційно запроваджено нову правову форму відносин - інститут партнерства, що дозволяє двом повнолітнім особам будь-якої статі зареєструвати партнерство і отримати юридичні права, соціальні гарантії та податкові пільги.

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У Греції з липня офіційно вводять шестиденний робочий тиждень

У Греції, починаючи з 1 липня 2024 року, багато працівників будуть зобов'язані працювати шість днів на тиждень, в рамках реформи трудового законодавства, спрямованої на боротьбу з "чорною зайнятістю" і спрощення управління в компаніях.

Економіка • 27 червня, 12:50 • 22298 перегляди

Парламент Грузії в першому читанні підтримав закон проти ЛГБТ

Парламент Грузії у першому читанні підтримав закон про заборону "пропаганди" ЛГБТ та обмеження прав ЛГБТК+, що суперечить європейським прагненням країни.

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У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який полегшує можливість його отримання

У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який спрощує отримання німецького паспорта, дозволяючи заявникам зберегти своє колишнє громадянство та подати заяву на отримання паспорта після 3-5 років проживання в країні.

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Непал засудив "хлопчика Будду" за сексуальне насильство над дітьми

Суперечливого духовного лідера, якого послідовники вважають реінкарнацією Будди, звинуватили в жорстокому поводженні з неповнолітніми віруючими. Він провів роки в бігах, перш ніж непальські чиновники заарештували його в січні.

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