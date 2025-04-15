У Бундестазі голосуватимуть за зміни до Основного закону, щоб полегшити фінансування оборони та військової допомоги Україні. Планують виділити 4 млрд євро на підтримку України у 2025 році.
Пілотів ЗСУ Дмитра Шиманського та Олександра Морозова засудили в росії до 26 і 22 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у спробі атаки на нафтопереробний комбінат в брянській області у 2023 році.
МВС росії оголосило в розшук політолога та колумніста Deutsche Welle Івана Преображенського за кримінальною статтею. Преображенський припускає, що це може бути пов'язано з "іноагентством" або "дискредитацією" армії рф.
У Парижі розпочався суд над Жераром Депардьє через звинувачення у сексуальних домаганнях від двох жінок під час зйомок у 2021 році. Актору загрожує до 5 років ув'язнення та штраф 75 тисяч євро.
Президент США Джо Байден нагороджений найвищою відзнакою ФРН за зміцнення німецько-американської дружби. Президент Німеччини відзначив роль Байдена у посиленні трансатлантичного альянсу та підтримці України.
Громадянин РФ випадково заїхав на велосипеді в зону військових навчань Бундесверу під Гарделегеном. Військова поліція не виключає спроби шпигунства, хоча після перевірки документів росіянина відпустили.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що процес об'єднання країни досі триває. Він підкреслив необхідність подолання розбіжностей між сходом і заходом, особливо після недавніх виборів у східних землях.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ядерні погрози Путіна не варті уваги. За його словами, це звичний інструмент російської політики, а НАТО дотримуватиметься власного курсу.
Міноборони Швейцарії оголосило конкурс на найкращу ідею вилучення боєприпасів з озер. У Фірвальдштеттському та Невшательському озерах знаходиться понад 7800 тонн боєприпасів на різних глибинах.
У Ростоку затримано 26-річного українця, підозрюваного у вбивстві 46-річного співвітчизника в притулку для біженців. Поліція розслідує обставини смерті, яка могла бути насильницькою.
У Ессені розпочався суд над чотирма підлітками, звинуваченими у вбивстві двох українських баскетболістів в Обергаузені. Прокуратура вважає, що напад було скоєно на ґрунті ксенофобії.
Німецька компанія Hugo Boss завершила продаж свого російського бізнесу оптовій компанії 'Стокман'. Сума угоди не розголошується, але російська влада вимагає знижку не менше 50% при продажу західними компаніями бізнесу в РФ.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив обурення щодо кіберзалякування хореографа церемонії відкриття Олімпіади в Парижі. Він похвалив Томаса Джоллі за його сміливе мистецтво та підкреслив гордість французів за церемонію.
Незважаючи на Євро-2024, продажі пива в Німеччині знизились на 0,6% через погодні умови та інфляцію. Пивоварні скаржаться на зростання витрат, але безалкогольне пиво набирає популярності.
У німецькій землі Гессен не видаватимуть документи для поїздок за кордон українським чоловікам призовного віку. Влада вважає, що вони можуть повернутися в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби.
У Болгарії стався потужний вибух на складі феєрверків, що призвів до пожежі. Один чоловік загинув, кілька осіб поранено, евакуйовано місцевих жителів, пожежа триває.
Спецслужби США, Британії та Південної Кореї викрили кампанію кібершпигунства КНДР. Хакери атакували оборонні компанії, намагаючись отримати дані про ядерні та ракетні технології.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Камала Гарріс має високі шанси виграти президентські вибори в США. Він охарактеризував її як досвідченого та компетентного політика з чітким баченням ролі своєї країни.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність укладення нових договорів про роззброєння з росією у довгостроковій перспективі. Він наголосив, що Німеччина має бути сильною, щоб запобігти нападу.
Китайська компанія ByteDance, яка володіє TikTok, програла апеляцію на рішення Європейського Союзу про визнання цифрової компанії «гейткіпером» - платформою з особливим впливом - відповідно до нового закону ЄС про цифрові ринки.
Німеччина розробляє секретний план розгортання до 800 000 військовослужбовців НАТО і 200 000 одиниць техніки через автомагістраль А2 до Східної Європи на випадок нападу Росії на східний фланг Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу протягом наступного десятиліття, і закликає збільшити військову допомогу Україні.
Європол повідомляє про рекордне зростання контрабанди кокаїну в Європу, майже 70% якого переправляється через порти Антверпена та Роттердама.
Словаччина розпустила суспільного мовника RTVS і створила нове державне ЗМІ STVR з тимчасовим керівником, призначеним урядом на тлі занепокоєння суспільства щодо посилення політичного контролю.
У Латвії офіційно запроваджено нову правову форму відносин - інститут партнерства, що дозволяє двом повнолітнім особам будь-якої статі зареєструвати партнерство і отримати юридичні права, соціальні гарантії та податкові пільги.
У Греції, починаючи з 1 липня 2024 року, багато працівників будуть зобов'язані працювати шість днів на тиждень, в рамках реформи трудового законодавства, спрямованої на боротьбу з "чорною зайнятістю" і спрощення управління в компаніях.
Парламент Грузії у першому читанні підтримав закон про заборону "пропаганди" ЛГБТ та обмеження прав ЛГБТК+, що суперечить європейським прагненням країни.
У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який спрощує отримання німецького паспорта, дозволяючи заявникам зберегти своє колишнє громадянство та подати заяву на отримання паспорта після 3-5 років проживання в країні.
Росія забороняє доступ до більш ніж 80 західних ЗМІ з 25 країн ЄС, звинувачуючи їх у поширенні дезінформації.
Суперечливого духовного лідера, якого послідовники вважають реінкарнацією Будди, звинуватили в жорстокому поводженні з неповнолітніми віруючими. Він провів роки в бігах, перш ніж непальські чиновники заарештували його в січні.