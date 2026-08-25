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“Систему, яку він критикує, він сам допомагав будувати і був її частиною протягом багатьох років” - матеріали топ світових ЗМІ про Федорова

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Світові ЗМІ пишуть, що заклик Михайла Федорова провести вибори під час війни розколов протести за його повернення в Міноборони. Частина учасників акцій від нього дистанціювалася.

“Систему, яку він критикує, він сам допомагав будувати і був її частиною протягом багатьох років” - матеріали топ світових ЗМІ про Федорова

Спроби Михайла Федорова перетворити протести за його повернення в Міноборони на власний політичний проєкт стали для нього фальстартом. Про це написали ряд відомих світових ЗМІ, підкресливши, що після заклику ексміністра провести вибори під час війни від нього почали дистанціюватися навіть учасники протестів. А британська The Times винесла в заголовок оцінку: "Вимога виборів зараз – саме те, чого хоче путін", передає УНН.

Так, британський The Guardian назвав дії Федорова політичним фальстартом. 

"Крок Федорова став політичним фальстартом, який може спалити його політичний капітал ще до реальних виборів. Це також показало, що Федоров не відчуває країну", - йдеться в матеріалі The Guardian.

В своій статті видання Reuters пише, що спроба ексміністра розширити конфлікт і перевести його у політичну площину не спрацювала: "Федорову не вдалося залучити на свій бік навіть протестувальників, які до цього вимагали його повернення".

Схожу картину описує The Guardian. Видання зазначає, що після заяви Федорова протести почали згасати, а його прихильники та експерти вирішили, що ексміністр "зайшов надто далеко".

Британська The Times взагалі винесла реакцію на головну вимогу Федорова безпосередньо в заголовок: "Заклик українського ексміністра до виборів - це саме те, чого хоче путін".

The Times також звернула увагу на незручну для ексміністра обставину: "систему, яку він тепер публічно критикує, Федоров сам допомагав будувати і був її частиною протягом багатьох років".

International Business Times описує ситуацію ще пряміше: Федоров "переграв сам себе". На думку видання, рішення Федорова розширити вимоги до проведення виборів розкололо протест.

"Протестувальники, які тижнями вимагали повернення Федорова в Міністерство оборони, не підтримали нову політичну кампанію", - констатує видання.

Deutsche Welle назвало заяви Федорова початком самостійної політичної гри. Один з опитаних DW експертів називає його виступ спробою "консолідувати політичний капітал, отриманий під час протестів".

Ще жорсткіше прозвучала реакція на політичний старт Федорова не від експертів, а від людей, які самі виходили на його підтримку.  Так, Euronews зібрав коментарі учасників протестів після відеозвернення ексміністра. Один із найпопулярніших за змістом зводився до простого:

"Я виходила не заради ваших політичних амбіцій, а заради того, щоб ви залишилися в Міністерстві оборони", - цитує видання учасницю картонкового мітингу. Інші мітингувальники зверталися до Федорова: "Ви справді вважаєте, що зараз вдалий час для передвиборчого ролика?"; "Якби вас повернули на посаду, ви б не критикували систему і не закликали до виборів?"; "Є відчуття, що ви забагато на себе взяли".

Сам Euronews підсумував історію промовистим заголовком: "Після тижнів акцій на підтримку Федорова протестувальники відкинули його заклик до виборів під час війни".

Лілія Подоляк

Політика
Володимир Путін
Михайло Федоров
Deutsche Welle
The Guardian
The Times
Reuters
Україна