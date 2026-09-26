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Соцмережі відмовилися рекламувати документальний фільм про Маска

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

Платформи назвали трейлер політичним контентом і відхилили рекламу. Meta не прийняла апеляцію, а TikTok і YouTube ще її розглядають.

Соцмережі відмовилися рекламувати документальний фільм про Маска

Соціальні мережі YouTube, TikTok, а також Instagram і Facebook відмовилися рекламувати документальний фільм про американського бізнесмена і найбагатшу людину у світі Ілона Маска. Про це пише The Hollywood Reporter, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, студія, яка випускає новий документальний фільм Алекса Гібні про Ілона Маска під назвою "Маск" ("Musk"), не може розмістити рекламу на найбільших соціальних платформах.

"YouTube, TikTok, а також Meta - власник Instagram і Facebook - відмовляються розміщувати трейлер фільму "Маск", як і сама платформа X", - стало відомо виданню. 

Зазначається, що відмова соцмереж стала несподіванкою для дистриб’ютора Bleecker Street, і зараз у компанії намагаються з’ясувати, чому рекламу відхилили, повідомляє джерело. 

"Небажання платформ приймати навіть платну рекламу, безсумнівно, викличе занепокоєння щодо свободи слова та зменшення кількості компаній, які контролюють багато платформ у цій країні і, за іронією долі, стане наочним підтвердженням саме тієї тези, яку фільм прагне донести. Документальний фільм Гібні - це чотиригодинний погляд на головного героя, який намагається контролювати дискусію різними способами, зокрема шляхом нібито цензури на X, яку він придбав у 2022 році", - додає видання. 

YouTube, TikTok та Meta надали представникам Bleecker Street пояснення, пов’язані з "політичним контентом". Платформи двох останніх компаній, згідно з політикою, не дозволяють розміщувати передвиборчу чи іншу політичну рекламу. У випадку Meta це значною мірою пов’язано з наслідками скандалу навколо Facebook та Cambridge Analytica під час виборів 2016 року. 

Однак трейлер про Маска, опублікований у четвер, судячи з усього, не підпадає під категорію передвиборчої реклами, для запобігання якій і були прийняті ці правила, пише видання. Він просто містить кадр з політичного мітингу 2024 року та згадку наприкінці про вибори 2024 року - такі кадри зустрічаються в численних документальних фільмах і навряд чи мають на меті агітацію за конкретного кандидата у майбутніх виборах, зазначає видання.

Причина відмови YouTube, як зауважується, є ще менш зрозумілою, оскільки платформа дозволяє розміщувати передвиборчу рекламу, хоча й із позначкою "оплачено" від перевірених кандидатів.

Компанія Bleecker Street подала апеляції до всіх трьох компаній. Meta вже відхилила апеляцію. TikTok і YouTube все ще розглядають ці звернення. Зі свого боку, X відмовилася співпрацювати з Bleecker Street щодо цього фільму та навіть розміщувати рекламу будь-яких інших фільмів компанії, запланованих на найближчий час.

Нагадаємо 

Акції SpaceX злетіли на 23% після дебюту на Волл-стріт, зробивши генерального директора Ілона Маска першим в історії трильйонером. 

Павло Башинський

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