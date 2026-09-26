Соцмережі відмовилися рекламувати документальний фільм про Маска

Соціальні мережі YouTube, TikTok, а також Instagram і Facebook відмовилися рекламувати документальний фільм про американського бізнесмена і найбагатшу людину у світі Ілона Маска. Про це пише The Hollywood Reporter, передає УНН.

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Як пише видання, студія, яка випускає новий документальний фільм Алекса Гібні про Ілона Маска під назвою "Маск" ("Musk"), не може розмістити рекламу на найбільших соціальних платформах.

"YouTube, TikTok, а також Meta - власник Instagram і Facebook - відмовляються розміщувати трейлер фільму "Маск", як і сама платформа X", - стало відомо виданню.

Зазначається, що відмова соцмереж стала несподіванкою для дистриб’ютора Bleecker Street, і зараз у компанії намагаються з’ясувати, чому рекламу відхилили, повідомляє джерело.

"Небажання платформ приймати навіть платну рекламу, безсумнівно, викличе занепокоєння щодо свободи слова та зменшення кількості компаній, які контролюють багато платформ у цій країні і, за іронією долі, стане наочним підтвердженням саме тієї тези, яку фільм прагне донести. Документальний фільм Гібні - це чотиригодинний погляд на головного героя, який намагається контролювати дискусію різними способами, зокрема шляхом нібито цензури на X, яку він придбав у 2022 році", - додає видання.

YouTube, TikTok та Meta надали представникам Bleecker Street пояснення, пов’язані з "політичним контентом". Платформи двох останніх компаній, згідно з політикою, не дозволяють розміщувати передвиборчу чи іншу політичну рекламу. У випадку Meta це значною мірою пов’язано з наслідками скандалу навколо Facebook та Cambridge Analytica під час виборів 2016 року.

Однак трейлер про Маска, опублікований у четвер, судячи з усього, не підпадає під категорію передвиборчої реклами, для запобігання якій і були прийняті ці правила, пише видання. Він просто містить кадр з політичного мітингу 2024 року та згадку наприкінці про вибори 2024 року - такі кадри зустрічаються в численних документальних фільмах і навряд чи мають на меті агітацію за конкретного кандидата у майбутніх виборах, зазначає видання.

Причина відмови YouTube, як зауважується, є ще менш зрозумілою, оскільки платформа дозволяє розміщувати передвиборчу рекламу, хоча й із позначкою "оплачено" від перевірених кандидатів.

Компанія Bleecker Street подала апеляції до всіх трьох компаній. Meta вже відхилила апеляцію. TikTok і YouTube все ще розглядають ці звернення. Зі свого боку, X відмовилася співпрацювати з Bleecker Street щодо цього фільму та навіть розміщувати рекламу будь-яких інших фільмів компанії, запланованих на найближчий час.

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