росія організувала черговий "престур" на ТОТ України для лояльних до кремля іноземних медійників та блогерів
Київ • УНН
росія привезла іноземних медійників на окуповану Донеччину для постановочних візитів. ЦПД назвав це операцією з легітимізації окупації.
росія організувала черговий "престур" на тимчасово окуповані території України за участю лояльних до кремля іноземних медійників та блогерів у межах пропагандистського проєкту "Іноземні журналісти за росію". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що це вже 13-та подібна поїздка, яку курують пов'язані з пропагандистом захаром прилєпіним ресурси.
Групу з 13 осіб із країн Азії, Африки, Латинської Америки, ЄС та США привели до травматологічного відділення, де перебувають поранені діти, організували круглий стіл зі студентами місцевого вишу та провели по "знакових" для російської пропаганди місцях. Також їм влаштували зустріч із гауляйтером окупованої Донеччини денисом пушиліним, де той розповідав про "розвиток Донбасу"
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Вказується, що мета таких постановочних візитів - сформувати для іноземної аудиторії викривлену картинку, ніби на ТОТ панує "мирне життя", а міжнародна спільнота "підтримує" російську окупацію.
Залучення іноземних блогерів дозволяє москві обходити західні обмеження та поширювати вигідні кремлю наративи безпосередньо в країнах Глобального Півдня та Заходу через "альтернативні" джерела
Там додають, що подібні престури - це сплановані інформаційні операції, покликані легітимізувати окупацію українських земель та відвернути увагу світу від воєнних злочинів армії рф.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України кремлівська пропаганда розгорнула масштабну медійну кампанію до річниці проведення фейкових "референдумів".
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