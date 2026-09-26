росія організувала черговий "престур" на ТОТ України для лояльних до кремля іноземних медійників та блогерів

росія організувала черговий "престур" на тимчасово окуповані території України за участю лояльних до кремля іноземних медійників та блогерів у межах пропагандистського проєкту "Іноземні журналісти за росію". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що це вже 13-та подібна поїздка, яку курують пов'язані з пропагандистом захаром прилєпіним ресурси.

Групу з 13 осіб із країн Азії, Африки, Латинської Америки, ЄС та США привели до травматологічного відділення, де перебувають поранені діти, організували круглий стіл зі студентами місцевого вишу та провели по "знакових" для російської пропаганди місцях. Також їм влаштували зустріч із гауляйтером окупованої Донеччини денисом пушиліним, де той розповідав про "розвиток Донбасу"