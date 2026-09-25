Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США цього тижня знову закликав українського лідера поїхати до москви на зустріч із російським диктатором. Володимир Зеленський пропозицію відхилив.
Президент США Дональд Трамп цього тижня знову закликав Президента України Володимира Зеленського поїхати до москви на зустріч із російським диктатором володимиром путіним — попри неодноразові відмови в минулому, — оскільки США прагнуть відновити мирні переговори між Україною та росією, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
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Видання повідомляє, що Зеленський відхилив цю пропозицію, озвучену під час зустрічі з американським лідером в ООН. За словами осіб, обізнаних із позицією українського лідера, те, що Трамп порушив це питання, викликало в нього невдоволення.
Коли журналісти запитали, коли він відвідає москву, Зеленський відповів: "На ракеті", додавши нецензурне слово.
У Білому домі не відповіли на прохання про коментар.
Додамо
російський диктатор володимир путін натякнув на готовність рф розглянути мирні пропозиції, але спершу визначити власні інтереси. Він також пригрозив Києву новими ударами.