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Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи

Київ • УНН

 • 2204 перегляди

SPECTR аналізує бойові дані, виявляє закономірності та прогнозує дії противника. Система вже проходить випробування у бойових підрозділах.

Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи
Фото Міноборони

Центр штучного інтелекту "A1" при Міністерстві оборони України створює ШІ-систему для аналізу бойових даних і планування операцій SPECTR. Як повідомили у відомстві, рішення вже тестується кількома бойовими підрозділами, передає УНН

Що ШІ-система SPECTR змінить у плануванні операцій

За словами керівника центру "A1" Данила Цьвока, Україна має унікальний масив даних про сучасну війну. SPECTR допоможе перетворити їх на реальну перевагу на полі бою. 

Серед основних завдань системи:

  • аналіз інформації;
    • виявлення закономірностей;
      • формування рекомендацій для планування операцій і організації процесів у війську;
        • автоматизація рутинної роботи у штабах.

          Завдяки цьому військові зможуть швидше взаємодіяти з інформацією з поля бою, при цьому дані залишатимуться у захищеному периметрі.

          Фактично ми будуємо операційну систему для ведення війни, яка допомагатиме військовим обирати ефективні сценарії дій і прогнозуватиме можливі кроки противника.Данило Цьвоккерівник ШІ-центру "A1"

          SPECTR працюватиме в уже наявних системах, які використовують Сили оборони, а також на локальних девайсах, що призначені для роботи із сенситивними даними.

          Як Центр штучного інтелекту "A1" будує AI-driven армію

          Міноборони створило Центр штучного інтелекту "A1" у березні 2026 року за підтримки уряду Великої Британії. Команду запускали з чіткою місією – перетворити ШІ на перевагу України на полі бою і побудувати AI-driven армію, тобто військо, посилене штучним інтелектом. 

          Створення AI-driven армії включає три основні напрями: 

          • швидше й ефективніше ухвалення рішень на основі даних;
            • використання ШІ у засобах ураження;
              • скорочення бюрократії у війську.

                Як повідомили у відомстві, Центр уже працює над трьома флагманськими проєктами – у сфері аналізу бойових даних і вдосконалення оборонних інновацій. Деякі рішення  тестуються підрозділами. 

                У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео28.08.26, 19:13 • 36794 перегляди

                Антоніна Туманова

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