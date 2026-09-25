Осіння застуда: як відрізнити її від алергії та коли звертатися до лікаря

Восени з похолоданням зростає ризик респіраторних інфекцій, однак нежить і закладеність носа не завжди означають застуду. Як відрізнити вірусну інфекцію від алергії, коли можна лікуватися вдома та яких помилок варто уникати, розповіла журналістці УНН вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко.

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За словами лікарки, застуда - це не окремий медичний діагноз, а побутова назва стану, який часто пов'язують із респіраторними інфекціями. Такі захворювання можуть спричиняти різні віруси, а специфічне лікування існує не для кожного з них. Водночас, за її словами, у більшості випадків організм людини самостійно справляється з інфекцією, якщо немає тяжких супутніх захворювань.

"Застуда - це не є діагноз. Зазвичай людина може думати, що вона перемерзла, але, можливо, це зовсім не застуда, а якась респіраторна інфекція. Якщо людина хоче знати, чим саме вона інфікувалася, для цього виконуються лабораторні дослідження. Специфічного лікування, наприклад, при риновірусній, бокавірусній чи метапневмовірусній інфекції немає", - пояснює Алла Мироненко.

Алла Мироненко зазначає, що відрізнити застуду саме від алергії можна за низкою симптомів. Сезонність також може бути підказкою.

Застуда може бути з температурою, а алергія зазвичай із температурою не перебігає. При застуді може бути біль у горлі, а для алергії це нехарактерно, хоча нежить і закладеність носа можуть бути в обох випадках. Навесні алергії трапляються частіше, коли цвітуть дерева, трави й з'являється пилок – зауважила лікарка.

Що стосується масового поширення грипу в Україні, то, за словами лікарки, зазвичай не варто очікувати його на початку осені. Поодинокі випадки можуть фіксуватися раніше, зокрема в переважній більшості серед людей, які приїхали з інших країн.

"У жовтні може бути один випадок, два випадки, у листопаді також дуже мало поодиноких випадків. А вже в грудні, зазвичай у другій половині, може починатися активізація грипу. Тобто циркуляція вірусу вже починається, а більш масові захворювання можуть бути пізніше. Щоб у жовтні чи листопаді була епідемія - за останні десятиліття я такого не пригадую", – зазначила Алла Мироненко.

Також лікарка підкреслює, що більшість респіраторних вірусних інфекцій у людей без серйозних супутніх захворювань минають самостійно. У такому разі лікування переважно спрямоване на полегшення симптомів. Водночас Алла Мироненко радить не займатися самолікуванням.

"Зазвичай, якщо людина не має хронічних хвороб дихальних шляхів і це не дуже літня людина, то організм сам справляється. Пиття, полоскання, зниження температури, якщо вона висока і загрожує загальному стану пацієнта, і цього зазвичай достатньо. Але треба розуміти, що самолікування не є добре. Особливо це стосується дітей, тому що в них дуже швидко може змінитися стан і розвинутися ускладнення", – підкреслила лікарка.

Окремо вона звернула увагу на використання антибіотиків під час вірусних інфекцій. За її словами, такі препарати не діють на віруси, тому їх не варто приймати без відповідних показань.

"У нас буває, що дитина потрапляє до лікаря, ще не знаємо, що в неї, а їй уже призначають антибіотик. Один не допомагає, другий не допомагає, третій. А потім через три тижні виявляється, що в дитини COVID-19, і антибіотики взагалі не працюють. На жаль, із такими випадками ми також стикаємося", – наголосила Алла Мироненко.

Щодо профілактики, то вакцинація залишається одним із способів захисту саме від грипу, каже лікарка. За її словами, сезонні вакцини в Україну завозять, однак точні строки їхньої появи залежать від постачання, сертифікації та логістики. Водночас, інші популярні методи профілактики, зокрема вітаміни та маски, також можуть мати своє призначення, але не дають абсолютного захисту від респіраторних інфекцій.

"Вітаміни впливають на загальний стан організму, але специфічного захисту від хвороби вони зазвичай не дають. Людина без авітамінозу чи анемії може легше впоратися з інфекцією, але вітаміни не захистять її від самої хвороби. Маска є бар'єром, але її потрібно змінювати через кілька годин, тому що на ній також накопичується те, що ми вдихаємо", – резюмувала лікарка.

У разі грипу лікарка радить пам'ятати про вакцинацію та не відкладати звернення до лікаря, якщо стан погіршується. Противірусні препарати можуть застосовуватися в окремих випадках, зокрема коли існує ризик тяжкого перебігу через супутні захворювання. Водночас конкретне лікування має визначати лікар після оцінки стану пацієнта.

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