$44.970.1251.120.06
ukenru
08:46 • 2606 перегляди
Доля 56 українців через місяць після повені в Непалі досі невідома - що кажуть у МЗС
08:03 • 9136 перегляди
"Абсолютно звірячий і хворий удар" - Зеленський після атаки рф у Києві попередив про ризики з боку росії до зимиPhoto
Ексклюзив
07:40 • 10734 перегляди
Осіння застуда: як відрізнити її від алергії та коли звертатися до лікаря
04:31 • 19919 перегляди
росіяни вранці атакували два медзаклади Запоріжжя, є пораненийPhoto
25 вересня, 00:55 • 27948 перегляди
Україна не залишиться без інтернету попри атаки росії - "Флеш"
24 вересня, 20:30 • 16585 перегляди
Британія збереже санкції проти усманова та фрідмана всупереч рішенню ЄС - Bloomberg
24 вересня, 19:42 • 32316 перегляди
Україна отримала плани рф про зимові удари по енергетиці, терористи порахували кількість зброї на кожен об'єкт - Шмигаль
24 вересня, 18:59 • 25620 перегляди
Українець, який влаштував жорстокий напад у Польщі, наразі перебуває в психіатричній лікарні - посол
24 вересня, 17:19 • 25513 перегляди
Пашинський заключив угоду з ВАКС і зобов’язався виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони
24 вересня, 16:39 • 24753 перегляди
НАТО посилює обмін розвідувальними даними через загрозу з боку росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3м/с
60%
754мм
Популярнi новини
кремль розгорнув медійну кампанію до річниці фейкових референдумів на ТОТ України - ЦПД25 вересня, 01:22 • 15527 перегляди
На навчаннях ВМС Казахстану загинули щонайменше 12 військових25 вересня, 01:53 • 15501 перегляди
Що святкують 25 вересня в Україні та світі25 вересня, 02:58 • 12344 перегляди
Київ та область продовжує атакувати росія - вранці дрон влучив у багатоповерхівку на ПечерськуPhotoVideo05:35 • 19161 перегляди
Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну рф проти України05:52 • 12352 перегляди
Публікації
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 47187 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 41921 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo24 вересня, 10:30 • 44363 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 47580 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto24 вересня, 06:25 • 57242 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Віталій Кличко
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Одеса
Китай
Реклама
УНН Lite
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo07:16 • 8458 перегляди
Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілляVideo24 вересня, 20:00 • 19692 перегляди
Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва24 вересня, 17:41 • 19982 перегляди
6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика РубікаVideo24 вересня, 14:19 • 26406 перегляди
Gucci продає нові моделі розкішних кросівок із маркуванням "Made in China" - скільки вони коштують та чому їх критикують24 вересня, 14:08 • 23353 перегляди
Актуальне
Опалення
Forbes
Brent
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

Осіння застуда: як відрізнити її від алергії та коли звертатися до лікаря

Київ • УНН

 • 10720 перегляди

Вірусолог пояснила, як відрізнити застуду від алергії та коли звертатися до лікаря. Антибіотики не діють на віруси, а вакцинація захищає від грипу.

Осіння застуда: як відрізнити її від алергії та коли звертатися до лікаря

Восени з похолоданням зростає ризик респіраторних інфекцій, однак нежить і закладеність носа не завжди означають застуду. Як відрізнити вірусну інфекцію від алергії, коли можна лікуватися вдома та яких помилок варто уникати, розповіла журналістці УНН вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко.

Деталі

За словами лікарки, застуда - це не окремий медичний діагноз, а побутова назва стану, який часто пов'язують із респіраторними інфекціями. Такі захворювання можуть спричиняти різні віруси, а специфічне лікування існує не для кожного з них. Водночас, за її словами, у більшості випадків організм людини самостійно справляється з інфекцією, якщо немає тяжких супутніх захворювань.

"Застуда - це не є діагноз. Зазвичай людина може думати, що вона перемерзла, але, можливо, це зовсім не застуда, а якась респіраторна інфекція. Якщо людина хоче знати, чим саме вона інфікувалася, для цього виконуються лабораторні дослідження. Специфічного лікування, наприклад, при риновірусній, бокавірусній чи метапневмовірусній інфекції немає", - пояснює Алла Мироненко.

Алла Мироненко зазначає, що відрізнити застуду саме від алергії можна за низкою симптомів. Сезонність також може бути підказкою.

Застуда може бути з температурою, а алергія зазвичай із температурою не перебігає. При застуді може бути біль у горлі, а для алергії це нехарактерно, хоча нежить і закладеність носа можуть бути в обох випадках. Навесні алергії трапляються частіше, коли цвітуть дерева, трави й з'являється пилок

– зауважила лікарка.

Що стосується масового поширення грипу в Україні, то, за словами лікарки, зазвичай не варто очікувати його на початку осені. Поодинокі випадки можуть фіксуватися раніше, зокрема в переважній більшості серед людей, які приїхали з інших країн.

"У жовтні може бути один випадок, два випадки, у листопаді також дуже мало поодиноких випадків. А вже в грудні, зазвичай у другій половині, може починатися активізація грипу. Тобто циркуляція вірусу вже починається, а більш масові захворювання можуть бути пізніше. Щоб у жовтні чи листопаді була епідемія - за останні десятиліття я такого не пригадую", – зазначила Алла Мироненко.

Також лікарка підкреслює, що більшість респіраторних вірусних інфекцій у людей без серйозних супутніх захворювань минають самостійно. У такому разі лікування переважно спрямоване на полегшення симптомів. Водночас Алла Мироненко радить не займатися самолікуванням.

"Зазвичай, якщо людина не має хронічних хвороб дихальних шляхів і це не дуже літня людина, то організм сам справляється. Пиття, полоскання, зниження температури, якщо вона висока і загрожує загальному стану пацієнта, і цього зазвичай достатньо. Але треба розуміти, що самолікування не є добре. Особливо це стосується дітей, тому що в них дуже швидко може змінитися стан і розвинутися ускладнення", – підкреслила лікарка.

Окремо вона звернула увагу на використання антибіотиків під час вірусних інфекцій. За її словами, такі препарати не діють на віруси, тому їх не варто приймати без відповідних показань.

"У нас буває, що дитина потрапляє до лікаря, ще не знаємо, що в неї, а їй уже призначають антибіотик. Один не допомагає, другий не допомагає, третій. А потім через три тижні виявляється, що в дитини COVID-19, і антибіотики взагалі не працюють. На жаль, із такими випадками ми також стикаємося", – наголосила Алла Мироненко.

Щодо профілактики, то вакцинація залишається одним із способів захисту саме від грипу, каже лікарка. За її словами, сезонні вакцини в Україну завозять, однак точні строки їхньої появи залежать від постачання, сертифікації та логістики. Водночас, інші популярні методи профілактики, зокрема вітаміни та маски, також можуть мати своє призначення, але не дають абсолютного захисту від респіраторних інфекцій.

"Вітаміни впливають на загальний стан організму, але специфічного захисту від хвороби вони зазвичай не дають. Людина без авітамінозу чи анемії може легше впоратися з інфекцією, але вітаміни не захистять її від самої хвороби. Маска є бар'єром, але її потрібно змінювати через кілька годин, тому що на ній також накопичується те, що ми вдихаємо", – резюмувала лікарка.

У разі грипу лікарка радить пам'ятати про вакцинацію та не відкладати звернення до лікаря, якщо стан погіршується. Противірусні препарати можуть застосовуватися в окремих випадках, зокрема коли існує ризик тяжкого перебігу через супутні захворювання. Водночас конкретне лікування має визначати лікар після оцінки стану пацієнта.

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.

Алла Кіосак

СуспільствоCOVID-19Здоров'яЛайфхаки
Україна