"Абсолютно звірячий і хворий удар" - Зеленський після атаки рф у Києві попередив про ризики з боку росії до зими

Україна від ранку 25 вересня продовжує перебувати під постійною загрозою російських атак. У Києві збільшується кількість постраждалих після удару рф по багатоповерхівці, загинула дитина. Президент Володимир Зеленський наголошує: до зими росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску, про що Україна відверто поінформувала партнерів, пише УНН.

"Зранку росіяни вдарили дроном по житловій багатоповерхівці у Києві. На жаль, загинув 14-річний хлопчик. Мої співчуття рідним та близьким", - відреагував у соцмережах Зеленський на російські удари.

На місці, з його слів, загасили пожежу, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.

"Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки", - наголосив Президент.

Наслідки атаки рф у Печерському районі Києва. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Кількість постраждалих у столиці з ранку наблизилася до 10.

"Наразі 9 постраждалих у столиці. Семеро з них - у Печерському районі. 8 поранених госпіталізували. Загинув внаслідок атаки ворога 14-річний хлопець", - повідомив у соцмережах мер Києва Віталій Кличко 25 вересня.

Від ранку фактично постійна загроза ударів у наших регіонах. Загалом від початку доби під атаками були вісім областей. Одна людина загинула в Одесі через повторний удар по поштовому терміналу. У Запоріжжі вдарили по медичній клініці, коли там були люди. Є травмовані на Сумщині та Миколаївщині