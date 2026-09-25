"Абсолютно звірячий і хворий удар" - Зеленський після атаки рф у Києві попередив про ризики з боку росії до зими
Київ • УНН
Російський дрон влучив у багатоповерхівку Києва: загинув 14-річний хлопець, дев’ятеро людей постраждали. Зеленський попередив, що до зими росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску.
Україна від ранку 25 вересня продовжує перебувати під постійною загрозою російських атак. У Києві збільшується кількість постраждалих після удару рф по багатоповерхівці, загинула дитина. Президент Володимир Зеленський наголошує: до зими росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску, про що Україна відверто поінформувала партнерів, пише УНН.
Наслідки у Києві
"Зранку росіяни вдарили дроном по житловій багатоповерхівці у Києві. На жаль, загинув 14-річний хлопчик. Мої співчуття рідним та близьким", - відреагував у соцмережах Зеленський на російські удари.
На місці, з його слів, загасили пожежу, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.
"Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки", - наголосив Президент.
Кількість постраждалих у столиці з ранку наблизилася до 10.
"Наразі 9 постраждалих у столиці. Семеро з них - у Печерському районі. 8 поранених госпіталізували. Загинув внаслідок атаки ворога 14-річний хлопець", - повідомив у соцмережах мер Києва Віталій Кличко 25 вересня.
Скільки областей атакувала росія з початку доби
Від ранку фактично постійна загроза ударів у наших регіонах. Загалом від початку доби під атаками були вісім областей. Одна людина загинула в Одесі через повторний удар по поштовому терміналу. У Запоріжжі вдарили по медичній клініці, коли там були люди. Є травмовані на Сумщині та Миколаївщині
Реакція Зеленського
"Цими днями Україна відверто поінформувала партнерів під час наших зустрічей: до зими росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску. Щоб дипломатія запрацювала, потрібно реалізовувати санкції Америки й посилювати санкції Європи. Наші партнери мають ключі до миру – через силу. росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасться і війну потрібно завершувати. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив Президент.