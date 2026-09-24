6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика Рубіка
Київ • УНН
Лянь Юньчжі збирає кубик 3x3x3 у середньому за 4,27 секунди. Дівчинка тренується по 2–3 години щодня та знає понад 1300 алгоритмів.
Шестирічна дівчинка з Китаю встановила світовий жіночий рекорд зі збирання кубика Рубіка. Вона зібрала кубик 3x3x3 у середньому за 4,27 секунди. Про це УНН пише з посиланням на The Washington Post.
Деталі
Лянь Юньчжі вперше показала середній результат у 4,52 секунди на змаганнях, сертифікованих Всесвітньою асоціацією кубика, в Ухані 13 вересня.
А через три дні, після п'яти спроб, показала середній результат у 4,27 секунди на аналогічних змаганнях у Гуанчжоу, повідомляє китайська державна телекомпанія CCTV.
Що відомо про дівчинку
Юньчжі, родом із Ченду, навчилася збирати кубик Рубіка у віці 4 років і витрачає дві-три години на день на тренування, щоб підтримувати своє володіння понад 1300 алгоритмами складання кубика, розповіли її батьки CCTV.
Згідно з інформацією Всесвітньої асоціації кубика, рекорд зі збирання одного кубика Рубіка 3x3x3 належить поляку Теодору Зайдеру, який у лютому у віці 9 років зібрав його за 2,76 секунди.
Американський спідкубер Томмі Черрі встановив рекорд зі збирання одного кубика Рубіка 3x3x3 із зав'язаними очима - 11,56 секунди.