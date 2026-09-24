ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ

ЄС схвалив виплату майже 3 мільярдів євро підтримки Україні, фінансовий внесок зробила Норвегія. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС від 24 вересня.

Україна скоро отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою (ЄС) восьмого чергового траншу в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility. Майже 800 мільйонів євро з цієї суми будуть вперше надані з Ukraine Support Loan - повідомили в євроінституції.

На що виділяють гроші

Як зазначається, "схвалений сьогодні платіж відображає успішне виконання Україною десяти цільових кроків". "Україна виконала 84 з 95 цільових кроків, необхідних згідно з Планом (України) на сьогодні, що становить приблизно 88% від на той час налічуваних кроків", - сказано у заяві.

Фінансування ЄС у межах Ukraine Facility, як вказано, "призначене для зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізації України, забезпечення функціонування її державного управління та підтримки її зусиль щодо реформ".

Після здійснення цієї восьмої виплати Україна, як зазначається, отримає понад 32 мільярди євро в межах Ukraine Facility з середини 2024 року.

"Сьогодні Рада (ЄС) також внесла зміни до Плану України, включивши добровільний фінансовий внесок Норвегії обсягом 1 000 000 000 норвезьких крон (приблизно 92 мільйони євро) у вигляді безповоротної підтримки", - зазначили у ЄС.

Ukraine Facility дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески. Швеція вже зробила додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 мільйони євро за минулий рік. Норвегія є першою країною, що не входить до ЄС, яка зробила внесок до першого рівня (Pillar I) Ukraine Facility ("Support to Ukraine through the Ukraine Plan"). Велика Британія нещодавно внесла понад 17 мільйонів євро до другого рівня (Pillar II) інструменту ("Ukraine Investment Framework").

Що передувало

Перед рішенням Bloomberg писало з посиланням на джерело, що "у вівторок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела напружену зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку". І що посадовці ЄС заявили Україні, що їм потрібно побачити прогрес у новому законодавстві для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення до законодавства ЄС, перш ніж вони виділятимуть більше фінансування.

Президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам у ніч на 24 вересня спростував інформацію про те, що розмова з президенткою Єврокомісії на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку нібито була напруженою.

"У мене були не складні перемовини з Урсулою фон дер Ляєн, тому що вони були підготовлені моєю з нею розмовою по телефону до цього. Ми обговорили деякі питання, у нас є дефіцит. Вона це прекрасно розуміє. Це не просто так дефіцит - наша армія каже: нам треба більше на день інтерсепторів (перехоплювачів для ППО - ред.), треба більше знищувати, додаткова зброя потрібна для F-16 - тобто все це вимірюється об'ємами зброї і об'ємами грошей в кінці кінців. Тобто дорожчає війна. Важливо, що ця інформація донесена європейцям, і Європа це приймає. (...) Зустріч була, до речі, абсолютно позитивна. Я не знаю, звідки такий меседж пішов. Я б навіть сказав - дуже позитивна зустріч. Команди напрацюють рішення", - заявив Зеленський.

Довідково

Програма Ukraine Facility набула чинності 1 березня 2024 року та надає понад 50 мільярдів євро грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України до 2027 року.

З цієї загальної суми понад 40 мільярдів євро призначено на реформи та інвестиції, викладені в Плані України (Ukraine Plan) – дорожній карті України щодо відновлення та вступу до ЄС – з виплатами, пов’язаними з досягненням Україною цілей Плану.

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