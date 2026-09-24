"Цю війну росія без тиску не завершить": Зеленський зустрівся з конгресменами

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із конгресменами США, під час якої сторони обговорили "закон Ліндсі Грема" та необхідність посилити санкції проти рф. Про це повідомляє УНН.

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За словами глави держави, "цю війну росія без тиску не завершить".

Тиск на агресора так і не став тотальним, і росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти росії і тих, хто допомагає їй заробляти - підкреслив Зеленський.

Він подякував обом партіям Конгресу за "готовність допомагати захищати життя".

Нагадаємо

На дебатах ООН Зеленський заявив, що путін намагається захопити Одесу, Харків, Дніпро і інші українські міста, а не лише Донецьку область.

росія перетворює цивільну й критичну інфраструктуру на мішені - Зеленський відреагував на нову хвилю атак і показав наслідки