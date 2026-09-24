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The Guardian

"Цю війну росія без тиску не завершить": Зеленський зустрівся з конгресменами

Київ • УНН

 • 1646 перегляди

Зеленський обговорив із конгресменами "закон Ліндсі Грема" та посилення санкцій проти росії. Він також закликав США надати перехоплювачі балістики.

"Цю війну росія без тиску не завершить": Зеленський зустрівся з конгресменами

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із конгресменами США, під час якої сторони обговорили "закон Ліндсі Грема" та необхідність посилити санкції проти рф. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, "цю війну росія без тиску не завершить".

Тиск на агресора так і не став тотальним, і росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти росії і тих, хто допомагає їй заробляти

- підкреслив Зеленський.

Він подякував обом партіям Конгресу за "готовність допомагати захищати життя".

Нагадаємо

На дебатах ООН Зеленський заявив, що путін намагається захопити Одесу, Харків, Дніпро і інші українські міста, а не лише Донецьку область.

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Вадим Хлюдзинський

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