путін прагне захопити Одесу, Харків і Дніпро - Зеленський в Генасамблеї ООН

Володимир Зеленський, фото ілюстративне

Російський диктатор володимир путін намагається захопити Одесу, Харків, Дніпро і інші українські міста, а не лише Донецьку область. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає УНН.

путін нещодавно, знову ж таки, ще раз пообіцяв представникам американського президента, що він захопить Донецьку область. Він сказав, що йому потрібно буквально ще пару місяців. Напевно, це 17, чи 18 разів, коли він робить цю обіцянку. Завжди вона та сама. Буквально ще пару місяців. Після того він пересуває терміни ще раз, і ще раз. І після того він ще раз повідомить, що, навіть, Донецька область для нього недостатня. Він хоче більше наших міст - Одесу, Харків, Дніпро - сказав Зеленський.

Він додав, що росія щодня погрожує країнам Балтії, і не показує поваги державності країн Південного Кавказу і Азії.

Нагадаємо

У 2026 році росія захопила близько 890 кв. км української території, а Сили оборони України звільнили близько 800 кв. км.