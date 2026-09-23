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The New York Times

Зеленський: росія захопила 890 км², Україна звільнила близько 800 км²

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

У 2026 році Росія окупувала близько 890 км², а Україна звільнила 800 км² території. Втрати РФ сягнули 270 тисяч військових.

Зеленський: росія захопила 890 км², Україна звільнила близько 800 км²

У 2026 році росія захопила близько 890 кв. км української території, а Сили оборони України звільнили близько 800 кв. км. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

За його словами, фактичний приріст окупованої росією території становить близько 90–100 км².

Зеленський зазначив, що це значно менше, ніж було раніше, коли росія окуповувала близько 3000-4000 км² на рік. Він додав, що втрати російських військ від початку року становлять близько 270 тисяч людей.

Також президент зазначив, що ціна навіть такого незначного просування для рф залишається дуже високою.

На полі бою майже все завмерло - сказав президент, коментуючи заяви кремля про нібито значні успіхи російської армії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що двостороння зустріч із російським диктатором володимиром путіним буде не найкращим днем у його житті, зазначивши, що зробить це заради миру.

Євген Устименко

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