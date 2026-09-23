Зеленский: россия захватила 890 км², Украина освободила около 800 км²
Киев • УНН
В 2026 году россия оккупировала около 890 км², а Украина освободила 800 км² территории. Потери рф достигли 270 тысяч военнослужащих.
В 2026 году россия захватила около 890 кв. км украинской территории, а Силы обороны Украины освободили около 800 кв. км. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
По его словам, фактический прирост оккупированной россией территории составляет около 90–100 км².
Зеленский отметил, что это значительно меньше, чем было раньше, когда Россия оккупировала около 3000–4000 км² в год. Он добавил, что потери российских войск с начала года составляют около 270 тысяч человек.
Также президент отметил, что цена даже такого незначительного продвижения для рф остается очень высокой.
На поле боя почти все замерло - сказал президент, комментируя заявления кремля о якобы значительных успехах российской армии.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российским диктатором Владимиром Путиным будет не лучшим днем в его жизни, отметив, что сделает это ради мира.