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Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с Хэмилтоном

Киев • УНН

 • 6210 просмотра

Ким Кардашьян опубликовала фото в розовом бикини и снимки свиданий с пилотом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Пара посетила гала-концерт в США.

Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с Хэмилтоном

Ким Кардашьян продемонстрировала свои знаменитые изгибы в розовом бикини в своей последней публикации в Instagram после того, как её парень Льюис Хэмилтон поделился милым фрагментом их свидания. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

Подробности

В среду в Instagram Ким написала: "Причины, по которым я пропустила ваш звонок", поделившись некоторыми из самых ярких моментов последних нескольких недель с 41-летним пилотом "Формулы-1".

На одном из фото 45-летняя телезвезда хвасталась своим декольте в крошечном купальнике, позируя на пляже.

Влюблённая пара также посетила звёздный гала-концерт по случаю открытия Музея нарративного искусства Лукаса в США и надела наряды от Saint Laurent в тон.

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Ким, стилистом которой был стилист Зендеи Лоу Роуч, выглядела невероятно в цветочном чёрно-золотом платье с пайетками, подчёркивавшем её знаменитые изгибы.

Мать четверых детей привлекла всеобщее внимание в гламурном платье из осенне-зимней коллекции Saint Laurent 2004 года от Тома Форда, дополнив образ высокими золотыми каблуками.

Она также поделилась очаровательным снимком щенка Льюиса по кличке Хало.

Это произошло после того, как Льюис опубликовал милый снимок, на котором Ким целует его в щёку, в серии фотографий со свидания в Instagram во вторник.

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Юлия Шрамко

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