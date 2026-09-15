Ким Кардашьян присудили символическую компенсацию в размере 1 евро за ограбление в Париже

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 3552 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 2940 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 11977 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 17950 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15526 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15428 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15262 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19645 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17674 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22308 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26218 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20277 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17808 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 8426 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 9344 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 3520 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 9720 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 17937 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17999 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 32900 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26478 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27707 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26355 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 26835 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 43788 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Ким Кардашьян присудили символическую компенсацию в размере 1 евро за ограбление в Париже

Киев • УНН

 • 4200 просмотра

Ким Кардашьян получила символическую компенсацию за ограбление в Париже. Ее помолвочное кольцо стоимостью 4 миллиона долларов до сих пор не нашли.

Ким Кардашьян присудили символическую компенсацию в размере 1 евро за ограбление в Париже
REUTERS/Piroschka

Во вторник американской звезде реалити-шоу Ким Кардашьян присудили символическую компенсацию в размере 1 евро (1,15 доллара США) от грабителей, которые в 2016 году связали ее под дулом пистолета в парижском отеле и похитили драгоценности, в том числе ее обручальное кольцо стоимостью 4 миллиона долларов. Об этом сообщил адвокат, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Кардашьян, которая во время тех событий боялась, что умрет, требовала эту символическую сумму в рамках гражданского иска от некоторых лиц, осужденных в мае 2025 года за это ограбление. Об этом рассказал адвокат другого истца — администратора отеля.

Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фото26.02.26, 11:00 • 57612 просмотров

Грабители, которых во Франции часто называли «дедушками-грабителями» из-за их преклонного возраста, были в лыжных масках и переодеты в полицейскую форму. На момент совершения это преступление стало крупнейшим ограблением во Франции за последние 20 лет. Большинство драгоценностей так и не удалось вернуть, в том числе и обручальное кольцо, подаренное ей тогдашним мужем — рэпером Канье Уэстом (ныне известным как Йе).

Администратор отеля требовал 500 000 евро компенсации, и суд присудил ему около 110 000 евро, сообщил его адвокат.

Парижские адвокаты Кардашьян не ответили на запрос о комментарии.

Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть02.02.26, 16:27 • 25331 просмотр

Во время судебного заседания в 2025 году Кардашьян сказала Аомару Аит-Кедашу — организатору ограбления, которому на тот момент было 69 лет, — что прощает его, однако это не избавляет ее от травмы, полученной в результате тех событий. Его приговорили к трем годам лишения свободы, а еще семь человек получили приговоры за преступления, связанные с этим ограблением.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Ким Кардашьян
Канье Уэст
Reuters
Париж
Франция