Ким Кардашьян присудили символическую компенсацию в размере 1 евро за ограбление в Париже

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Во вторник американской звезде реалити-шоу Ким Кардашьян присудили символическую компенсацию в размере 1 евро (1,15 доллара США) от грабителей, которые в 2016 году связали ее под дулом пистолета в парижском отеле и похитили драгоценности, в том числе ее обручальное кольцо стоимостью 4 миллиона долларов. Об этом сообщил адвокат, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Кардашьян, которая во время тех событий боялась, что умрет, требовала эту символическую сумму в рамках гражданского иска от некоторых лиц, осужденных в мае 2025 года за это ограбление. Об этом рассказал адвокат другого истца — администратора отеля.

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Грабители, которых во Франции часто называли «дедушками-грабителями» из-за их преклонного возраста, были в лыжных масках и переодеты в полицейскую форму. На момент совершения это преступление стало крупнейшим ограблением во Франции за последние 20 лет. Большинство драгоценностей так и не удалось вернуть, в том числе и обручальное кольцо, подаренное ей тогдашним мужем — рэпером Канье Уэстом (ныне известным как Йе).

Администратор отеля требовал 500 000 евро компенсации, и суд присудил ему около 110 000 евро, сообщил его адвокат.

Парижские адвокаты Кардашьян не ответили на запрос о комментарии.

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Во время судебного заседания в 2025 году Кардашьян сказала Аомару Аит-Кедашу — организатору ограбления, которому на тот момент было 69 лет, — что прощает его, однако это не избавляет ее от травмы, полученной в результате тех событий. Его приговорили к трем годам лишения свободы, а еще семь человек получили приговоры за преступления, связанные с этим ограблением.