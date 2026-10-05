Boeing втрое увеличит производство головок самонаведения для ракет Patriot — получила крупный контракт

Пуск зенитной ракеты MIM-104F MSE из состава ЗРК Patriot. Фото: Lockheed Martin

В понедельник компания Boeing сообщила о получении от Lockheed Martin семилетнего контракта стоимостью около 14,7 миллиарда долларов на расширение производства и поставок головок самонаведения для ракет PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным СМИ, PAC-3 MSE — это противоракета кинетического поражения (типа "hit-to-kill"), которая используется в системе противовоздушной обороны Patriot для перехвата баллистических и крылатых ракет, а также самолетов.

Этот контракт позволит Boeing утроить производство головок самонаведения для PAC-3 MSE — ключевого компонента системы наведения ракеты, который обнаруживает и сопровождает цели, а также обеспечивает их перехват.

В США осталось около 800 ракет PAC-3 для Patriot, запасы сократились почти на две трети – Defense Express

В январе компания Lockheed объявила о заключении семилетнего рамочного соглашения с Министерством обороны США, направленного на увеличение годовых производственных мощностей для выпуска ракет-перехватчиков PAC-3 примерно с 600 до 2000 единиц.

Эти производственные соглашения призваны стимулировать подрядчиков ускорить наращивание объемов выпуска продукции.

Они являются частью более широкой инициативы администрации Трампа, направленной на то, чтобы поставить производство вооружений выше выплат акционерам.

Boeing увеличивает производство компонентов для ракет PAC-3 на фоне роста спроса

Представители отрасли предупреждают, что Конгресс еще не выделил финансирование для этих соглашений, а это означает, что подрядчики могут быть не в состоянии осуществлять масштабные инвестиции в компоненты и производственные мощности, пока законодатели не примут соответствующее решение.

Издание подчеркивает, что спрос на эти ракеты-перехватчики резко вырос, поскольку конфликты в Иране и Украине истощают запасы вооружений США; это побудило Армию США в июле заключить с Lockheed Martin контракт стоимостью до 58,6 миллиарда долларов на увеличение производства ракет PAC-3.