Армия Соединенных Штатов Америки

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25516 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Авиакатастрофа в Вашингтоне: на аудио зафиксированы последние секунды разговора диспетчеров

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Самолет American Airlines с 64 пассажирами и вертолет Black Hawk с тремя военными столкнулись над Вашингтоном. Оба воздушных судна упали в реку Потомак возле аэропорта Рейгана, проводится спасательная операция.

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