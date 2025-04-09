Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.
путин демонстрирует двойные подходы, отправляя переговорщиков в США и одновременно наращивая военную мощь. Его стратегия направлена на затягивание переговоров и продвижение на поле боя.
В Литве завершились поиски американских солдат, пропавших во время учений. К сожалению, все четверо были найдены мертвыми, что стало трагедией для союзников.
Тела военных обнаружили после поднятия бронетранспортера M88 из болота. Продолжаются поиски еще одного пропавшего солдата. Президент Литвы выразил соболезнования.
Четверо американских военных пропали во время учений в Литве, недалеко от города Пабраде. Начата масштабная поисковая операция с участием литовских и американских военных.
Агрессор попросил отстранить спецпредставителя Трампа Кита Келлога от переговоров по Украине из-за проукраинской позиции.
Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покидает пост командующего войсками ОК «Юг». По решению президента он должен координировать помощь Украине в сфере безопасности в Висбадене.
Самолет American Eagle с 64 пассажирами столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана. Среди погибших, как считается, 14 фигуристов.
Самолет American Airlines с 64 пассажирами столкнулся с военным вертолетом Black Hawk над рекой Потомак в Вашингтоне. На борту самолета находились фигуристы из России, которые возвращались из тренировочного лагеря.
Самолет American Airlines с 64 пассажирами и вертолет Black Hawk с тремя военными столкнулись над Вашингтоном. Оба воздушных судна упали в реку Потомак возле аэропорта Рейгана, проводится спасательная операция.
Трамп отдал распоряжение о передислокации войск США на границу с Мексикой для усиления охраны. На границе уже находятся более 2000 военных и 4500 нацгвардейцев, которые помогают пограничной службе.
37-летний офицер спецназа «зеленых беретов» Мэтью Ливелсбергер погиб в арендованном Tesla Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе. Инцидент произошел во время его отпуска, причины взрыва расследуются.
США успешно протестировали гиперзвуковую ракету с космической станции мыса Канаверал. Это второй успешный тест All Up Round в этом году, что приближает передачу технологии военным.
Дональд Трамп планирует издать более 25 исполнительных приказов в первый день на посту президента США. Приказы будут касаться иммиграционной политики, пограничного контроля и энергетического сектора.
Пит Хегсет, ведущий Fox News и возможный кандидат в министры обороны США, покрыт многочисленными татуировками. Большинство из них посвящены христианской вере, американскому патриотизму и военной службе.
Европейские лидеры призывают администрацию Байдена предоставить больше оружия и усилить санкции против рф до окончания президентского срока. ЕС готовится к возможному сокращению поддержки Украины при Трампе.
Дональд Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца своим советником по национальной безопасности. Волтц имеет 27-летний опыт службы в спецназе США и опыт работы в Белом доме и Пентагоне.
На складе снабжения армии США в городе Пусан вспыхнул пожар, который тушили 4 часа. В тушении были задействованы 163 человека и 51 единица техники, пострадавших нет.
Минобороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ бронированную инженерную машину Buffalo MPV. Этот бронеавтомобиль, изготовленный по технологии MRAP, считается одним из самых безопасных в мире.
На военной базе в Алабаме разбился вертолет AH-64 Apache. В результате аварии погиб 46-летний летчик-инструктор Дэниел Мангер, а пилот-студент получил ранения. Ведется расследование инцидента.
США окажут поддержку Армении в совершенствовании сферы безопасности. Гражданский советник из армии США будет работать в Министерстве обороны Армении, способствуя укреплению армяно-американских отношений.