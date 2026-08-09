Пентагон требует от промышленности США срочно увеличить производство вооружений — WP
Киев • УНН
Пентагон направил производителям оружия письмо с требованием в течение 21 дня представить планы ускорения поставок. Запасы ракет Patriot сократились с 2200 до менее чем 827 из-за войны против Ирана.
Пентагон просит американскую промышленность оперативно нарастить производство и поставки оружия, включая боеприпасы, которых остро не хватает из-за войны с Ираном. Об этом сообщает The Washington Post, информирует УНН.
Детали
По данным издания, заместитель главы Пентагона Стив Файнберг направил письмо лидерам отрасли, в котором говорится, что у компаний осталось не более 21 дня, чтобы представить планы по "значительному ускорению и повышению темпов поставок или увеличению производства критически важных компонентов".
зМноголетние циклы разработки неприемлемы. Мы должны резко ускорить графики реализации наших программ и немедленно расширить производственные мощности
Издание отмечает, что, согласно анализу Канадской службы разведки и безопасности (CSIS), по состоянию на прошлую неделю количество ракет Patriot в мире сократилось с 2200 (до войны с Ираном) до менее чем 827, а ракет THAAD — с 453 до менее чем 278.
Напомним
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