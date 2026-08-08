МВД Польши назвало "абсурдом и популизмом" заявления PiS о депортации украинцев

Представительница Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая назвала "абсурдом и популизмом" предложение оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) депортировать украинских мужчин призывного возраста, которые не работают легально в стране. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Накануне вице-президент PiS, депутат Европарламента Тобиаш Бохеньский заявил, что в случае победы партии на выборах 2027 года одним из первых решений нового правительства станет депортация украинских мужчин призывного возраста, не имеющих легальной работы в Польше.

Он также предложил создать систему "Nielegalny alert", которая, по замыслу политика, должна была бы фиксировать два правонарушения или невыполнение административных обязанностей и автоматически запускать процедуру депортации.

В польском МВД такие заявления считают необоснованными. По словам представительницы ведомства, подавляющее большинство украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Польше, работают легально и платят налоги.

Эти предложения — чистый абсурд и популизм. По данным ZUS, 95% украинских мужчин призывного возраста работают в Польше легально и платят налоги, внося свой вклад в экономический рост нашей страны — заявила Галецкая.

Она также подчеркнула, что украинцы, нарушающие польское законодательство, уже могут быть депортированы в соответствии с действующими процедурами.

По данным МВД Польши, в 2023 году, когда у власти находилась PiS, из страны депортировали около 3 тысяч иностранцев. В 2025 году этот показатель составил около 10 тысяч человек разных национальностей.

"Эти данные показывают, что нынешнее правительство проводит очень жесткую политику в отношении тех, кто нарушает закон", — отметила представительница.

В то же время в МВД страны поставили под сомнение практическую реализацию предложенной PiS системы контроля за украинцами. В частности, Галецкая спросила, каким образом партия планирует определять, кто находится в Польше легально, а кто — нет, и будет ли это предполагать проверки документов на улицах или массовые проверки на предприятиях.

"Мы не совсем понимаем, как PiS планирует проводить такие проверки. Хотят ли они создать патрули, которые будут проверять документы людей на улицах, или проводить проверки на предприятиях? Польша является гостеприимной и открытой страной", — сказала Галецкая.

В МВД страны также напомнили, что среди украинцев, которые не работают в Польше, есть категории людей, которые физически не могут иметь постоянной занятости.

В частности, заместитель главы МВД Мацей Душчик заявил, что речь идет, среди прочего, об украинских военнослужащих, проходящих в Польше реабилитацию после ранений.

"Это люди, которые действительно не являются экономически активными, но они ранены. Также иногда не работают родители детей с инвалидностью, которых мы приняли на нашу территорию несколько лет назад, еще во времена правительства PiS. Поэтому я действительно не знаю, о каких именно группах людей идет речь в этой инициативе", — сказал Душчик.

По данным польского МВД, эффективность депортаций в стране в апреле составила около 65% — это один из самых высоких показателей в Европе. То есть примерно двое из трех людей, которых ранее выдворили из Польши, не пытаются повторно попасть в страну.

Польская партия «Право и справедливость» предложит депортировать украинцев призывного возраста, которые официально не работают