Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.
Окружение Трампа не советует ему разговаривать с путиным, пока тот не обязуется полностью прекратить огонь. Трамп заявлял о планах поговорить с путиным на этой неделе.
Американские сенаторы предлагают ввести 500% пошлину для стран, покупающих российские энергоносители и уран, если рф не согласится на длительный мир с Украиной. Это должно остановить агрессию.
США готовы ввести санкции против россии, если она не будет соблюдать перемирие. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб после встречи с Дональдом Трампом.
Дональд Трамп хочет убедить путина сесть за стол переговоров по Украине. Сенатор Грэм предупредил, что путин пожалеет, если будет играть с Трампом.
Генсек НАТО Марк Рютте обсудит с Трампом важность роли США в альянсе. США будут настаивать на большей ответственности союзников в самообороне.
Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе команды начнут обсуждение деталей прекращения огня. США обсудят с россией предложения, наработанные во время встречи делегаций.
Сенатор США Линдси Грэм пригрозил россии санкциями, если она не согласится на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Он призвал ввести санкции против стран, которые покупают российские товары.
Республиканец Линдси Грэм планирует внести законопроект о новых санкциях против банковского и энергетического секторов рф. Санкции должны заставить россию сесть за стол переговоров.
Президент Украины отреагировал на предложение сенатора Грэма о своей отставке после ссоры с Трампом. Зеленский отметил, что такое решение могут принимать только украинцы.
Президент Украины провел разговор с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский поблагодарил за двухпартийную поддержку Конгресса США и отметил конструктивный подход Грэма.
Министр иностранных дел Великобритании заявил, что членство в НАТО является наименее затратным способом обеспечения безопасности Украины. Зеленский подтвердил, что не откажется от планов вступления в альянс.
Линдси Грэм предложил автоматическое вступление Украины в НАТО в случае нового российского вторжения. Сенатор также призвал вооружить Украину F-16 и выразил поддержку позиции Трампа в отношении путина.
Сенатор Линдси Грэм заявил, что наличие в Украине полезных ископаемых на $3 трлн является весомым аргументом для поддержки США. Он отметил важность соглашения по ресурсам для противодействия путину.
Линдси Грэм на Мюнхенской конференции предложил гарантировать Украине вступление в НАТО в случае нового вторжения россии. США не исключают членства Украины в НАТО и возвращения к границам 2014 года.
Украина имеет крупнейшие в Европе запасы лития и титана, а также другие ценные месторождения. Россия уже оккупировала 33% месторождений редкоземельных минералов, а США заинтересованы в получении доступа к украинским ресурсам.
Дональд Трамп выбрал Морган Ортагус, бывшую пресс-секретаря Госдепартамента, на должность заместителя спецпосланника по вопросам мира. Она присоединится к команде Стива Уиткоффа для работы над мирным процессом в Газе и соглашением между Израилем и Саудовской Аравией.
Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа для обсуждения планов россии. Также состоялись встречи с высокопоставленными должностными лицами США и представителями бизнеса.
Хезболла осуществила массированный обстрел территории Израиля, выпустив около 250 ракет.
Республиканец Линдси Грэм заявил о возможных санкциях против союзников США, которые будут помогать МУС с арестом Нетаньяху и Галанта. Угрозы касаются Канады, Великобритании, Германии и Франции.
Андрей Сибига встретился с заместителем госсекретаря США Джоном Бассом и обсудил оборонное сотрудничество. Также состоялись переговоры с сенаторами Грэмом и Блюменталем по двухпартийной поддержке Украины.
По данным FT, Украина разрабатывает свой «план победы» для новой администрации Трампа, делая акцент на потенциальных деловых сделках, доступе к сырью и развертывании войск.
Дональд Трамп назвал вице-президента Камалу Харрис "психически отсталой". Несколько республиканцев раскритиковали экс-президента за эти унизительные высказывания, призывая сосредоточиться на политических вопросах.
Во время визита в США Зеленский очертил план победы и просил разрешения на использование ракет большой дальности.
Министр Кулеба провел встречу с Джеймсом О'Брайеном в Киеве. Обсудили членство в НАТО, противовоздушную оборону, программу F-16 и возможность использования Украиной средств дальнего радиуса действия против военных целей в РФ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Обсуждалось расширение сотрудничества в производстве оружия и детали операции Украины в Курской области рф.
Представитель МИД Украины сообщил о сдержанной реакции партнеров на операцию ВСУ в курской области рф. Украинские силы контролируют около 1000 кв. км территории, а западные партнеры выражают понимание действий Украины.
Правительства Украины и США обсуждают усиление сотрудничества в сфере критических материалов для привлечения американских инвестиций. Украина стала членом Форума партнерства по вопросам безопасности минеральных ресурсов и готова расширять сотрудничество.
Сенатор США Линдси Грэм предложил Украине пригласить западных пилотов F-16 на пенсии для борьбы. Это позволит использовать предоставленные самолеты раньше, пока украинские пилоты проходят обучение.
Президент Украины обсудил с делегацией Сената США важность передачи военной помощи. Сенаторы поддержали Украину и предложили новый законопроект 'Помогай Украине'.