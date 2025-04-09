Линдси Грэм

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

Министр Кулеба провел встречу с Джеймсом О'Брайеном в Киеве. Обсудили членство в НАТО, противовоздушную оборону, программу F-16 и возможность использования Украиной средств дальнего радиуса действия против военных целей в РФ.