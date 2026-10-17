Зеленский: блокирование закона Линдси Грэма помогает россии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что блокирование закона, который поддерживал американский сенатор Линдси Грэм, выгодно россии и не способствует прекращению войны. Об этом Президент сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

По словам Президента Украины, соглашение по дизельному топливу и решение относительно закона Линдси Грэма могут быть лишь первыми шагами. Он предполагает, что в дальнейшем могут рассматриваться и другие решения относительно ограничений для россии.

"Я уже говорил частично, что, на мой взгляд, будет несколько шагов. И, по крайней мере, будет рассматриваться, сколько шагов. Я думаю, что "diesel deal", и этот шаг относительно закона Линдси (Грэма — ред.) — это не все. К сожалению. К сожалению, потому что мы все очень уважали Линдси. Я хочу поблагодарить, кстати, и демократов, и республиканцев, которые поддерживали законопроект Линдси. И он отдал свою жизнь Америке, и у нас были прекрасные с ним отношения. И накануне трагедии он был в Украине. Всегда поддерживал нас. Очень сильно, и продвигал как можно больше помощи Украине. Без него сложно — скажу откровенно. Я благодарен его друзьям в Конгрессе, которые поддержали его, и это была большая победа. Действительно, такая двухпартийная поддержка этого закона. И сейчас решение все это отменить, все это заблокировать — ну, мне кажется, что это, ну, неправильно, и точно помогает только "русским". Ну точно только. Только их радости и желанию постоянно убивать людей. Это точно не останавливает войну", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "адских санкций" в соответствии с законом Линдси Грэма против россии, однако сразу приостановил их действие на неопределенный срок. Ограничения предусмотрены законом, который Конгресс принял для усиления экономического давления на кремль из-за войны рф против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу решения относительно закона Линдси Грэма в Америке, указав, что рф нанесла один из крупнейших ударов по украинской энергетике, а награды для путина только побуждают его наносить удары дальше.