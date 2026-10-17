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Зеленський відреагував на рішення по закону Ліндсі Грема "в Америці" на тлі спроб рф зробити блекаут

Київ • УНН

 • 8738 перегляди

рф завдала масованого удару по понад 15 енергооб’єктах України, застосувавши понад 320 дронів і ракети. Зеленський закликав посилити санкції.

Зеленський відреагував на рішення по закону Ліндсі Грема "в Америці" на тлі спроб рф зробити блекаут

рф завдала одного з найбільших ударів по українській енергетиці. росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою. І "в час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема" щодо "пекельних санкцій" проти рф. Про це заявив Президент Володимир Зеленський 17 жовтня, пише УНН.

Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці: були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України

- повідомив Зеленський у соцмережах.

З його слів, "тривають відновлювальні роботи, і у них задіяні всі необхідні служби, всі доступні сили українських енергетичних компаній". Президент подякував "кожному й кожній, хто працює фактично без перерви, щоб відновити світло".

Де виникла найскладніша ситуація

"Найбільш складна ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині", - зазначив Зеленський.

За його даними, "удари були також по енергетиці Харківщини, Київської області, Дніпровщини та інших областей".

Чим атакували росіяни і які наслідки

"росіяни масштабували свою антиенергетичну операцію і намагаються максимально розпорошити наші резерви та відновлювальну спроможність. Тільки від 19-ї години вчора й по 7-му ранку сьогодні були застосовані проти нашої енергетики, проти наших міст і громад більш ніж 320 реактивних і бензинових "шахедів", також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети", - вказав Президент.

"І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів – і саме по енергетиці – має, на жаль, багато негативних наслідків", - наголосив Зеленський.

Звернення до партнерів

"Важливо, що вже підготовлені нові пакети підтримки для України від наших європейських партнерів. Я вдячний їм за це", - вказав Зеленський.

І важливо, щоб також усі в Америці бачили, що насправді відбувається. У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення

- підкреслив Зеленський.

І додав:

росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою. росія намагається залишити мільйони наших людей без електрики та опалення. Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для путіна – це все тільки спонукає його бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати путіну всі підстави продовжувати її безкінечно. Дякую всім, хто справді бореться за мир і допомагає Україні!

рф атакувала ракетами з балістикою і дронами, до 10% реактивні - скільки знищили17.10.26, 08:39 • 15871 перегляд

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження "пекельних санкцій" за законом Ліндсі Грема проти росії, однак одразу призупинив їхню дію на невизначений термін. Обмеження передбачені законом, який Конгрес ухвалив для посилення економічного тиску на кремль через війну рф проти України. 

Юлія Шрамко

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