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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 9842 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 10109 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 10549 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32070 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162303 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139979 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142742 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136472 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136401 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196774 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 9844 перегляди

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Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 3608 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

У Житомирському районі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, пошкоджено щонайменше 5 будинків. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали, серед них дитина 2011 року народження.

Суспільство • 10 квітня, 18:01 • 27914 перегляди

На Житомирщині "шахед" влучив у п'ятиповерхівку: ймовірно, є жертви

10 квітня "шахед" влучив у п'ятиповерхівку в Озерному Житомирської області. Повідомляється про жертви серед населення, удар прийшовся в центр міста.

Війна • 10 квітня, 17:22 • 11625 перегляди

У Житомирі чоловік намагався втекти від ТЦК, розпиливши балончик із перцевим газом: деталі інциденту

У Житомирі чоловік, якого супроводжували до ВЛК, застосував перцевий газ проти працівників ТЦК та намагався втекти. На відео зафіксовано момент затримання для запобігання втечі.

Суспільство • 9 квітня, 12:13 • 12002 перегляди

Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12781 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108047 перегляди

Сили ППО знищили 47 з 90 ворожих БПЛА

Вночі 16 березня росія атакувала Україну 90 дронами, 47 з яких було збито силами ППО. Під ударом опинилися Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.

Війна • 16 березня, 07:18 • 27702 перегляди

Захворюваність на ГРВІ падає, але перевищення епідпорогу високого рівня досі у 5 областях - МОЗ

За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужали 261 тисяча українців. Найбільше випадків зафіксовано у Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.

Суспільство • 13 березня, 09:00 • 16946 перегляди

Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі: затримано 16-річного агента рф

СБУ затримала підлітка, який за завданням рф планував підірвати саморобну вибухівку на Алеї Слави Героям. росіяни мали намір дистанційно активувати вибуховий пристрій разом із виконавцем.

Війна • 28 лютого, 17:03 • 31387 перегляди

На Житомирщині від атаки рф постраждали жінка та діти

Внаслідок масованої атаки з повітря пошкоджено будівлі у Житомирському районі. Постраждала жінка та двоє дітей госпіталізовані.

Війна • 25 лютого, 07:29 • 26672 перегляди

Був злий на дружину: у Житомирі вітчим вдарив 7-річного пасинка ногою в обличчя

У Житомирі нетверезий чоловік вдарив ногою в обличчя 7-річного пасинка, який заступився за матір під час сімейного конфлікту. Жінку з дітьми помістили до притулку, а проти кривдника відкрили кримінальне провадження.

Суспільство • 22 лютого, 17:57 • 31500 перегляди

Трагічна пожежа на Житомирщині: серед загиблих - двоє дітей

У селі Заможне Житомирського району в приватному будинку сталася смертельна пожежа. Загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей, ще один чоловік госпіталізований.

Кримінал та НП • 22 лютого, 17:00 • 32240 перегляди

16-річна агентка рф виготовила вибухівку для підриву поліції у Житомирі, її затримали - СБУ

СБУ затримала 16-річну дівчину, яка виготовила вибухові пристрої на замовлення російських спецслужб.

Війна • 13 лютого, 08:10 • 35603 перегляди

Високий рівень забруднення повітря в Києві: Міндовкілля назвало причину

У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через низьку швидкість вітру та туман. Шкідливі речовини накопичуються в приземному шарі атмосфери, особливо від промисловості та транспорту.

Київ • 13 лютого, 07:10 • 36691 перегляди

У Києві погіршення стану повітря: що стало причиною

У столиці спостерігається погіршення якості повітря через накопичення пилу та несприятливі погодні умови. Киянам рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити більше води.

Київ • 12 лютого, 07:57 • 51184 перегляди

У житомирському дитсадку вихователька застосувала силу до малюків на прогулянці: Освітній омбудсмен відреагував

Камери зафіксували, як вихователька дитсадка №58 у Житомирі штовхала дітей під час прогулянки. Освітній омбудсмен відреагував на інцидент, виховательку звільнили, розпочато службове розслідування.

Суспільство • 6 лютого, 08:50 • 29080 перегляди

росіяни підірвали свого агента, щоб позбутися свідка: СБУ про теракт у рівненському ТЦК

СБУ розкрила деталі вибуху в Рівненському ТЦК, де загинув 21-річний виконавець теракту. росіяни дистанційно підірвали завербованого агента одразу після входу в будівлю, поранивши 8 військових.

Війна • 5 лютого, 11:37 • 95826 перегляди

Під час хвилини мовчання проігнорував вимогу про зупинку руху: у Рівному оштрафували водія

Водій Volkswagen Passat не зупинився під час хвилини мовчання за загиблими на війні, проігнорувавши вимогу регулювальника. Правоохоронці знайшли порушника та оштрафували його за проїзд на заборонний жест.

Суспільство • 28 січня, 14:23 • 28436 перегляди

На Запоріжжі чоловік кинув гранату в жінку з дитиною: його відправили під варту

57-річний чоловік під час сварки кинув гранату в кімнату, де перебували переселенка з Донеччини та її 13-річна донька. Жінка отримала легкі травми та контузію, дитина не постраждала, а нападника взяли під варту.

Кримінал та НП • 27 січня, 21:46 • 60362 перегляди

У Житомирі запобігли теракту проти поліцейських: вибухівка була схована в іграшці

У Житомирі затримали двох агентів рф, які планували підірвати наряд поліції за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Зловмисники орендували квартиру та встановили дві вибухівки, одну з яких сховали в іграшці.

Кримінал та НП • 23 січня, 08:34 • 23712 перегляди

Працівник моргу вкрав обручку із тіла загиблого військового та здав у ломбард: яке покарання на нього чекає

У Житомирській області співробітник судмедекспертизи зрізав золоту обручку з руки загиблого захисника ЗСУ та здав її в ломбард за 3900 грн. Вдова помітила відсутність прикраси після поховання чоловіка.

Війна • 15 січня, 13:49 • 33136 перегляди

На Житомирщині через атаку рф дронами є пошкодження на АЗС, поранено людину

Внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджено АЗС у Житомирському районі, включаючи приміщення, колонки та автомобілі. Одна людина отримала осколкові поранення та була госпіталізована.

Війна • 14 січня, 07:46 • 28585 перегляди

Після нічної атаки рф дронами на Житомирщині аварійні відключення, споживання світла зросло - Укренерго

Через зниження температури споживання електроенергії зросло на 7,6% порівняно з минулим робочим днем. Після нічної атаки дронів у Житомирській області введені аварійні відключення.

Суспільство • 13 січня, 09:53 • 70368 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу

У столиці України оголошено повітряну тривогу, мешканців просять прямувати до укриттів. Повітряні Сили ЗСУ фіксують рух ворожих безпілотників над кількома областями, включаючи Київську.

Війна • 5 січня, 23:52 • 34022 перегляди

Підірвали вибухівку біля ТЦК на Житомирщині на замовлення рф: затримано двох підозрюваних

У Бердичеві затримали двох підозрюваних у теракті біля будівлі ТЦК. За даними слідства, вони виготовили та підірвали вибуховий пристрій за вказівкою російських кураторів.

Війна • 27 грудня, 09:15 • 20901 перегляди

На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: серед постраждалих дитина

На трасі Київ-Чоп біля Коростишева зіткнулися Mercedes Sprinter та вантажівка ГАЗ. Внаслідок ДТП постраждали 4 людини, включаючи дитину 2008 року народження, одну жінку довелося деблокувати рятувальникам.

Кримінал та НП • 19 грудня, 09:53 • 12893 перегляди

У Бердичеві арештували та виставили на аукціон 5 пар шкарпеток боржника

Державна виконавча служба у Бердичеві заарештувала 5 пар шкарпеток боржника та виставила їх на аукціон через "Сетам". Стартова ціна кожної пари становить 20 гривень.

Суспільство • 13 грудня, 14:14 • 18622 перегляди

На Житомирщині три людини потрапили до реанімації через отруєння чадним газом

У селищі Ружин Бердичівського району дві жінки та чоловік отруїлися чадним газом у приватному будинку. Всі постраждалі були доставлені до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Суспільство • 12 грудня, 21:15 • 16639 перегляди

У Мінсоцполітики розповіли, скільки українців повернулися на окуповані території

Близько тисячі українців повернулися на тимчасово окуповані території. З 4,9 млн ВПО загалом 29 тисяч осіб повернулися до попередніх місць проживання, більшість - на умовно безпечні території.

Суспільство • 12 грудня, 20:10 • 41734 перегляди

Група зловмисників погрожувала пораненому військовому: вимагали 3000 доларів

На Житомирщині затримали групу осіб, які вимагали гроші у пораненого військового та його дружини. Зловмисники погрожували подружжю фізичною розправою, вимагаючи 3000 доларів США протягом двох тижнів.

Кримінал та НП • 10 грудня, 13:41 • 17957 перегляди