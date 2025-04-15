У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
У Житомирському районі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, пошкоджено щонайменше 5 будинків. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали, серед них дитина 2011 року народження.
10 квітня "шахед" влучив у п'ятиповерхівку в Озерному Житомирської області. Повідомляється про жертви серед населення, удар прийшовся в центр міста.
У Житомирі чоловік, якого супроводжували до ВЛК, застосував перцевий газ проти працівників ТЦК та намагався втекти. На відео зафіксовано момент затримання для запобігання втечі.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
Вночі 16 березня росія атакувала Україну 90 дронами, 47 з яких було збито силами ППО. Під ударом опинилися Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.
За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужали 261 тисяча українців. Найбільше випадків зафіксовано у Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.
СБУ затримала підлітка, який за завданням рф планував підірвати саморобну вибухівку на Алеї Слави Героям. росіяни мали намір дистанційно активувати вибуховий пристрій разом із виконавцем.
Внаслідок масованої атаки з повітря пошкоджено будівлі у Житомирському районі. Постраждала жінка та двоє дітей госпіталізовані.
У Житомирі нетверезий чоловік вдарив ногою в обличчя 7-річного пасинка, який заступився за матір під час сімейного конфлікту. Жінку з дітьми помістили до притулку, а проти кривдника відкрили кримінальне провадження.
У селі Заможне Житомирського району в приватному будинку сталася смертельна пожежа. Загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей, ще один чоловік госпіталізований.
СБУ затримала 16-річну дівчину, яка виготовила вибухові пристрої на замовлення російських спецслужб.
У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через низьку швидкість вітру та туман. Шкідливі речовини накопичуються в приземному шарі атмосфери, особливо від промисловості та транспорту.
У столиці спостерігається погіршення якості повітря через накопичення пилу та несприятливі погодні умови. Киянам рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити більше води.
Камери зафіксували, як вихователька дитсадка №58 у Житомирі штовхала дітей під час прогулянки. Освітній омбудсмен відреагував на інцидент, виховательку звільнили, розпочато службове розслідування.
СБУ розкрила деталі вибуху в Рівненському ТЦК, де загинув 21-річний виконавець теракту. росіяни дистанційно підірвали завербованого агента одразу після входу в будівлю, поранивши 8 військових.
Водій Volkswagen Passat не зупинився під час хвилини мовчання за загиблими на війні, проігнорувавши вимогу регулювальника. Правоохоронці знайшли порушника та оштрафували його за проїзд на заборонний жест.
57-річний чоловік під час сварки кинув гранату в кімнату, де перебували переселенка з Донеччини та її 13-річна донька. Жінка отримала легкі травми та контузію, дитина не постраждала, а нападника взяли під варту.
У Житомирі затримали двох агентів рф, які планували підірвати наряд поліції за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Зловмисники орендували квартиру та встановили дві вибухівки, одну з яких сховали в іграшці.
У Житомирській області співробітник судмедекспертизи зрізав золоту обручку з руки загиблого захисника ЗСУ та здав її в ломбард за 3900 грн. Вдова помітила відсутність прикраси після поховання чоловіка.
Внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджено АЗС у Житомирському районі, включаючи приміщення, колонки та автомобілі. Одна людина отримала осколкові поранення та була госпіталізована.
Через зниження температури споживання електроенергії зросло на 7,6% порівняно з минулим робочим днем. Після нічної атаки дронів у Житомирській області введені аварійні відключення.
У столиці України оголошено повітряну тривогу, мешканців просять прямувати до укриттів. Повітряні Сили ЗСУ фіксують рух ворожих безпілотників над кількома областями, включаючи Київську.
У Бердичеві затримали двох підозрюваних у теракті біля будівлі ТЦК. За даними слідства, вони виготовили та підірвали вибуховий пристрій за вказівкою російських кураторів.
На трасі Київ-Чоп біля Коростишева зіткнулися Mercedes Sprinter та вантажівка ГАЗ. Внаслідок ДТП постраждали 4 людини, включаючи дитину 2008 року народження, одну жінку довелося деблокувати рятувальникам.
Державна виконавча служба у Бердичеві заарештувала 5 пар шкарпеток боржника та виставила їх на аукціон через "Сетам". Стартова ціна кожної пари становить 20 гривень.
У селищі Ружин Бердичівського району дві жінки та чоловік отруїлися чадним газом у приватному будинку. Всі постраждалі були доставлені до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
Близько тисячі українців повернулися на тимчасово окуповані території. З 4,9 млн ВПО загалом 29 тисяч осіб повернулися до попередніх місць проживання, більшість - на умовно безпечні території.
На Житомирщині затримали групу осіб, які вимагали гроші у пораненого військового та його дружини. Зловмисники погрожували подружжю фізичною розправою, вимагаючи 3000 доларів США протягом двох тижнів.