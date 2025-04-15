Працівник моргу вкрав обручку із тіла загиблого військового та здав у ломбард: яке покарання на нього чекає

У Житомирській області співробітник судмедекспертизи зрізав золоту обручку з руки загиблого захисника ЗСУ та здав її в ломбард за 3900 грн. Вдова помітила відсутність прикраси після поховання чоловіка.