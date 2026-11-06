Житомирі переходить на режим жорсткої економії електрики

У Житомирі через значні пошкодження енергосистеми після ворожих ударів запроваджують режим економії електроенергії. Про це повідомляє Житомирська міська рада, інформує УНН.

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Зазначається, що нині надзвичайно важливо зменшити навантаження на енергосистему, аби уникнути додаткових аварійних ситуацій та стабілізувати електропостачання. Зокрема:

електротранспорт тимчасово не працюватиме;

вуличне освітлення працюватиме в економному режимі;

мешканців громади закликають максимально обмежити споживання електроенергії, особливо в пікові години;

бізнес просять обмежити використання декоративного та рекламного освітлення, підсвіток фасадів, рекламні вивіски й електронні екрани.

Також зазначається, що через відключення електроенергії світлофори можуть працювати з перебоями або бути повністю вимкненими. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, стежити за знаками та надавати перевагу пішоходам.

Нагадаємо

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