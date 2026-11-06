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Житомирі переходить на режим жорсткої економії електрики

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У Житомирі запровадили режим економії електроенергії після ворожих ударів по енергосистемі. Електротранспорт тимчасово зупинять, вуличне освітлення працюватиме в економрежимі.

Житомирі переходить на режим жорсткої економії електрики

У Житомирі через значні пошкодження енергосистеми після ворожих ударів запроваджують режим економії електроенергії. Про це повідомляє Житомирська міська рада, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що нині надзвичайно важливо зменшити навантаження на енергосистему, аби уникнути додаткових аварійних ситуацій та стабілізувати електропостачання. Зокрема:

  • електротранспорт тимчасово не працюватиме;
    • вуличне освітлення працюватиме в економному режимі;
      • мешканців громади закликають максимально обмежити споживання електроенергії, особливо в пікові години;
        • бізнес просять обмежити використання декоративного та рекламного освітлення, підсвіток фасадів, рекламні вивіски й електронні екрани.

          Також зазначається, що через відключення електроенергії світлофори можуть працювати з перебоями або бути повністю вимкненими. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, стежити за знаками та надавати перевагу пішоходам.

          Нагадаємо

          3 листопада через удар по енергетичній інфраструктурі у Житомирі сталося масштабне знеструмлення.

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          Вадим Хлюдзинський

          СуспільствоЕкономіка
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