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У Житомирі після атак рф масштабні відключення світла, низка будинків залишилась без води і тепла

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Через удар по енергетичній інфраструктурі Житомир масштабно знеструмило. Якщо до ранку електрику не відновлять, 4 листопада відкриють пункти незламності.

У Житомирі після атак рф масштабні відключення світла, низка будинків залишилась без води і тепла

У Житомирі після ворожих атак сталось масштабне знеструмлення. Як повідомили у Житомирській міській раді, якщо до ранку ситуація не зміниться - у місті розгорнуть пункти незламності, передає УНН.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру. У разі якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра, 4 листопада, з 9:00 у Житомирській громаді будуть розгорнуті пункти незламності 

- повідомили у міській раді Житомира.

росія здійснює одну з наймасштабніших атак на енергетику - Укренерго03.11.26, 16:55 • 10665 переглядiв

Додамо

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, Житомир занурився у темряву після 20:00.

Відомо, що частина будинків також залишилась без тепла та води.

У Києві ситуація з електропостачанням надскладна, у низці районів розгортають пункти обігріву - мер03.11.26, 18:23 • 21194 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Енергетика
Опалення
Відключення світла
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Електроенергія
Житомир