У Житомирі після атак рф масштабні відключення світла, низка будинків залишилась без води і тепла
Київ • УНН
Через удар по енергетичній інфраструктурі Житомир масштабно знеструмило. Якщо до ранку електрику не відновлять, 4 листопада відкриють пункти незламності.
У Житомирі після ворожих атак сталось масштабне знеструмлення. Як повідомили у Житомирській міській раді, якщо до ранку ситуація не зміниться - у місті розгорнуть пункти незламності, передає УНН.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру. У разі якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра, 4 листопада, з 9:00 у Житомирській громаді будуть розгорнуті пункти незламності
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Як повідомляють місцеві Telegram-канали, Житомир занурився у темряву після 20:00.
Відомо, що частина будинків також залишилась без тепла та води.
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