росія здійснює одну з наймасштабніших атак на енергетику - Укренерго

Одна з наймасштабніших атак рф на енергетику України триває. Про це повідомили 3 листопада після 16 години в НЕК "Укренерго", пише УНН.

З ночі триває одна з наймасштабніших атак ворога на енергетичну інфраструктуру країни. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася - повідомили в Укренерго.

За даними НЕК, "лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб’єкти, застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури".

"Внаслідок атак станом на цю годину у низці регіонів України, зокрема у Києві, вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії", - ідеться у повідомленні.

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Тисячі енергетиків, як зазначається, із самої ночі працюють над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання.

"В першу чергу будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури", - зазначили в Укренерго.

Усі служби, вказали у компанії, "працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію".

"Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло", - сказано у повідомленні.

Про зміну ситуації будемо інформувати додатково.

Доповнення

За даними Прем'єр-міністра Сергія Корецького, на ранок 3 листопада було відомо, що вночі росіяни дронами та ракетами атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у 9 областях. Загалом обстріли та руйнування зафіксовано у 14 регіонах. Під ударом були великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині. Також атаковано низку важливих підстанцій, у тому числі у західній частині країни. Пошкодження суттєві як на обʼєктах виробництва електроенергії, так і в мережі.Також вночі ворог атакував залізницю. У Запоріжжі пошкоджено пасажирські вагони, тепловози та вокзал, у Ковелі уражено електровоз. Удари також прийшлися по виробничих підприємствах і складах бізнесу на Київщині, Житомирщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. У Харкові ракета влучила в лікарню, постраждали 73 людини.

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