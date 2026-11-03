россия осуществляет одну из самых масштабных атак на энергетику - Укрэнерго

Одна из самых масштабных атак рф на энергетику Украины продолжается. Об этом 3 ноября после 16 часов сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

С ночи продолжается одна из самых масштабных атак врага на энергетическую инфраструктуру страны. В результате сегодняшних обстрелов ситуация в энергосистеме дополнительно усложнилась - сообщили в Укрэнерго.

По данным НЭК, "только в течение минувших суток враг более 20 раз целенаправленно атаковал энергообъекты, применил беспрецедентное количество средств поражения, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры".

"В результате атак по состоянию на этот час в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

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Тысячи энергетиков, как отмечается, с самой ночи работают над устранением последствий атак и восстановлением электроснабжения.

"В первую очередь будут запитываться объекты критической инфраструктуры", - отметили в Укрэнерго.

Все службы, указали в компании, "работают в постоянной координации, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию".

"Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет", - говорится в сообщении.

Об изменении ситуации будем информировать дополнительно.

Дополнение

По данным Премьер-министра Сергея Корецкого, на утро 3 ноября было известно, что ночью россияне дронами и ракетами атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в 9 областях. Всего обстрелы и разрушения зафиксированы в 14 регионах. Под ударом оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также атакован ряд важных подстанций, в том числе в западной части страны. Повреждения значительны как на объектах производства электроэнергии, так и в сети. Также ночью враг атаковал железную дорогу. В Запорожье повреждены пассажирские вагоны, тепловозы и вокзал, в Ковеле поражен электровоз. Удары также пришлись по производственным предприятиям и складам бизнеса в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Харькове ракета попала в больницу, пострадали 73 человека.

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