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Зеленский: рф выпустила по Украине 17 баллистических ракет в день выборов в США

Киев • УНН

 • 5472 просмотра

россия атаковала энергетику Украины, выпустив 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. В Харькове пострадали 73 человека.

Зеленский: рф выпустила по Украине 17 баллистических ракет в день выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар рф с применением 17 баллистических ракет, направленный против энергетики в Украине, указав, что "очень показательно, что всё это в день американских выборов в Конгресс", 3 ноября, пишет УНН.

Удар рф по энергетике

"Сложный массированный удар россияне нанесли этой ночью, рассчитанный прежде всего против критической инфраструктуры. И главная цель — энергетика, генерация и подстанции в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепровской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской областях. Во многих городах и громадах продолжаются аварийные и экстренные отключения", — написал Зеленский в соцсетях.

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Российские атаки на больницу в Харькове и в Комышувахе

"В Харькове россияне ударили прямо по городской клинической больнице. Семьдесят три человека пострадали, повреждено кардиологическое отделение, где лечились люди", — отметил Президент.

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Также, по его словам, со вчерашнего дня продолжается спасательная операция в Комышувахе Запорожской области. "К сожалению, выросло количество погибших. Двадцать девять человек были убиты россией. Мои соболезнования родным и близким. Пятеро ранены. Под завалами ещё люди. Работы продолжаются, насколько позволяет ситуация с безопасностью: есть угроза российских повторных ударов, как они всегда это подло делают", — указал Зеленский.

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Сколько баллистических ракет выпустила рф за ночь

"Только за эту ночь россияне выпустили 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. И сейчас продолжается тревога и существует угроза новых российских ракет и дронов", — сообщил Президент.

Очень показательно, что всё это в день американских выборов в Конгресс. Россияне считают, что Америка не заметит этот их сигнал. Но нужно замечать и останавливать такой террор. Нужно помогать Украине защищать небо, иначе Россия никогда не прекратит своих ракетных ударов. Нужно помогать строить мир честно и надёжно, и Америка может это сделать. Спасибо всем, кто не будет молчать об этом российском ударе. Спасибо каждому, кто поддерживает защиту Украины

— подчеркнул Зеленский.

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Юлия Шрамко

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