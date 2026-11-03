3 баллистические и 49 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ

россия в ночь на 3 ноября запустила по Украине ракеты, в том числе 59 крылатых, баллистические и "Цирконы", а также 289 дронов. Сбиты или подавлены 3 баллистические ракеты, 49 крылатых и 257 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 03 ноября (с 18:00 02 ноября) враг атаковал:

баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23», противокорабельными ракетами «Циркон» из Ростовской, Воронежской, Курской обл. рф;

59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного, наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/«Искандер-К» из Вологодской, Оренбургской, Орловской обл. рф;

289 ударными БпЛА типа Shahed (120 из них — реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.

Куда ударил враг

Основные направления удара — Киевская область, Харьковская область, Винницкая область, Днепропетровская область.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 целей:

3 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23/Циркон»;

49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Искандер-К» (информация относительно 3 ракет уточняется);

257 вражеских БпЛА типа Shahed (89 из них — реактивные), «Гербера» и дроны других типов.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БпЛА противника в 23 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 14 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

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