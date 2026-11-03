3 баллистические и 49 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ

$45.530.1851.050.37
ukenru
08:26 • 5118 просмотра
Зеленский: рф выпустила по Украине 17 баллистических ракет в день выборов в СШАPhoto
08:14 • 8846 просмотра
россия ударила по энергетике в 10 областях: где сложнее всего со светом
05:38 • 43571 просмотра
Число погибших в результате авиаударов России по Камышевахе возросло до 29, ещё 48 человек числятся пропавшими без вести
05:02 • 37784 просмотра
Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины, под основной атакой оказался ЛадыжинPhoto
04:44 • 26368 просмотра
В России атаковали один из крупнейших НПЗ, который поставляет топливо для военной авиацииPhotoVideo
04:33 • 22147 просмотра
Россияне нанесли комбинированный удар по Харькову: пострадали более 60 человек
04:17 • 20363 просмотра
Украина и Россия проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября — Виткофф
03:17 • 17377 просмотра
Россия смогла сформировать лишь 4 из 17 запланированных дивизий из-за больших потерь в войне против Украины
3 ноября, 02:16 • 17374 просмотра
В Польше проведут первые масштабные учения «коалиции желающих» для подготовки к развертыванию войск в Украине
3 ноября, 01:38 • 14329 просмотра
Киев защитили специальным «куполом» от реактивных «шахедов» — Флеш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Нацгвардия отказалась от размещения военнослужащих в доме в Петропавловской Борщаговке2 ноября, 22:52 • 26179 просмотра
Сьюки Уотерхаус рассказала, как роман с Брэдли Купером изменил её отношение к личной жизни3 ноября, 01:05 • 26859 просмотра
В России зафиксировали вспышку «мышиной лихорадки», более 1500 человек заболели в 5 регионах3 ноября, 02:05 • 17379 просмотра
Вупи Голдберг трогательно попрощалась с Патриком Стюартом и рассказала об их многолетней дружбе04:05 • 19301 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма05:36 • 21174 просмотра
публикации
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 36556 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 44765 просмотра
На питание военнослужащих планируют потратить почти 44 млрд грн: что изменится в 2027 году2 ноября, 14:10 • 46820 просмотра
Как устанавливают размер и рассчитывают алименты из денежного довольствия военнослужащих — подробное разъяснениеPhoto2 ноября, 13:28 • 48872 просмотра
Доверие на $113 млн: что для украинской оборонки означает кредит для Fire Point под государственную гарантию ДанииPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 06:35 • 71036 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Уилл Смит
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Винницкая область
Харьков
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент08:40 • 480 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма05:36 • 21384 просмотра
Вупи Голдберг трогательно попрощалась с Патриком Стюартом и рассказала об их многолетней дружбе04:05 • 19489 просмотра
В Италии спустя 51 год возобновили расследование убийства режиссёра Пьера Паоло Пазолини03:05 • 15951 просмотра
В России зафиксировали вспышку «мышиной лихорадки», более 1500 человек заболели в 5 регионах3 ноября, 02:05 • 17552 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фильм
The New York Times
Техника
Х-101

3 баллистические и 49 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 10248 просмотра

россия запустила по Украине баллистические ракеты, 59 крылатых ракет и 289 дронов. ПВО уничтожила или подавила 309 целей.

3 баллистические и 49 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ

россия в ночь на 3 ноября запустила по Украине ракеты, в том числе 59 крылатых, баллистические и "Цирконы", а также 289 дронов. Сбиты или подавлены 3 баллистические ракеты, 49 крылатых и 257 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 03 ноября (с 18:00 02 ноября) враг атаковал:

  • баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23», противокорабельными ракетами «Циркон» из Ростовской, Воронежской, Курской обл. рф;
    • 59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного, наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/«Искандер-К» из Вологодской, Оренбургской, Орловской обл. рф;
      • 289 ударными БпЛА типа Shahed (120 из них — реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.

        Куда ударил враг

        Основные направления удара — Киевская область, Харьковская область, Винницкая область, Днепропетровская область.

        Как отработала ПВО

        Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

        По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 целей:

        • 3 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23/Циркон»;
          • 49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Искандер-К» (информация относительно 3 ракет уточняется);
            • 257 вражеских БпЛА типа Shahed (89 из них — реактивные), «Гербера» и дроны других типов.

              Зафиксированы попадания ракет и ударных БпЛА противника в 23 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 14 локациях.

              Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

              россия атаковала энергетику - в каких регионах повреждения и отключения03.11.26, 08:37 • 14098 просмотров

              Юлия Шрамко

              Война в Украине
              Взрывы
              Воздушная тревога
              Война в Украине
              Отключение света
              Х-69
              Х-101
              Курск
              Курская область
              Винницкая область
              Киевская область
              Харьковская область
              Днепропетровская область
              Военно-воздушные силы Украины
              Шахед-136
              Кх-59
              9К720 Искандер
              Крым
              Украина
              Донецк