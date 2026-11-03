3 баллистические и 49 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ
Киев • УНН
россия запустила по Украине баллистические ракеты, 59 крылатых ракет и 289 дронов. ПВО уничтожила или подавила 309 целей.
россия в ночь на 3 ноября запустила по Украине ракеты, в том числе 59 крылатых, баллистические и "Цирконы", а также 289 дронов. Сбиты или подавлены 3 баллистические ракеты, 49 крылатых и 257 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковала рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 03 ноября (с 18:00 02 ноября) враг атаковал:
- баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23», противокорабельными ракетами «Циркон» из Ростовской, Воронежской, Курской обл. рф;
- 59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного, наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/«Искандер-К» из Вологодской, Оренбургской, Орловской обл. рф;
- 289 ударными БпЛА типа Shahed (120 из них — реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.
Куда ударил враг
Основные направления удара — Киевская область, Харьковская область, Винницкая область, Днепропетровская область.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 целей:
- 3 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23/Циркон»;
- 49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Искандер-К» (информация относительно 3 ракет уточняется);
- 257 вражеских БпЛА типа Shahed (89 из них — реактивные), «Гербера» и дроны других типов.
Зафиксированы попадания ракет и ударных БпЛА противника в 23 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 14 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.
россия атаковала энергетику - в каких регионах повреждения и отключения03.11.26, 08:37 • 14098 просмотров