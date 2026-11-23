В Дымере Киевской области в результате российского удара погибли уже 11 человек. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в социальных сетях 23 ноября, пишет УНН.

В Дымере количество погибших в результате российской атаки возросло до 11 человек. Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека - написал Ткаченко.

По данным ГСЧС, всю ночь спасатели непрерывно работали на месте разрушенного дома. Шаг за шагом, разбирая завалы, они искали людей, чьи жизни оборвала вражеская атака. Работы не прекращались ни на минуту. Лишь сигналы воздушной тревоги вынуждали спасателей временно прерывать работу, ведь даже во время проведения поисково-спасательной операции они вынуждены заботиться о собственной безопасности.

"За эту ночь из-под завалов деблокированы тела 11 погибших. Все это время их ждали родные, которые до последнего надеялись на чудо. Это тяжелая ночь боли, потерь и изнурительной работы тех, кто до последнего борется за каждую человеческую жизнь", - указали в ГСЧС.

"В настоящее время известно о 11 погибших, среди них - малолетняя девочка. Еще два человека считаются без вести пропавшими. Пострадали семеро граждан, среди них - двое детей", - сообщили в полиции Киевской области.

Как сообщил глава ОВА, поисково-спасательные работы продолжаются.

Регулярно объявляется минута молчания, указали в полиции.

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