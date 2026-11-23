Климатический саммит ООН COP31 в турецкой Анталье под председательством Австралии завершился без принятия главного политического соглашения. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.

Отмечается, что переговоры, которые должны были завершиться еще в пятницу, затянулись до воскресенья и стали самыми продолжительными в истории климатических конференций ООН, однако сторонам так и не удалось преодолеть глубокие разногласия по вопросу ископаемого топлива и финансовой помощи.

В последний раз главное политическое соглашение потерпело крах в 2009 году в Копенгагене

Указывается, что главной причиной срыва договоренностей стало отсутствие в финальном проекте текста прямого упоминания об ископаемом топливе — основном источнике глобального потепления. В первом варианте документа термин "ископаемое топливо" упоминался шесть раз. Впоследствии его полностью убрали из-за сопротивления нефтедобывающих государств.

В частности, Саудовская Аравия подчеркнула свою незначительную долю в исторических выбросах парниковых газов, а россия предостерегла от слишком быстрого отказа от угля, нефти и газа, заявив о риске "топливной бедности"