Глубокие разногласия: почему «климатический» саммит ООН потерпел провал
Киев • УНН
Саммит COP31 в Анталье стал самым продолжительным в истории, но завершился без политического соглашения. Участники не договорились об ископаемом топливе и финансировании.
Климатический саммит ООН COP31 в турецкой Анталье под председательством Австралии завершился без принятия главного политического соглашения. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что переговоры, которые должны были завершиться еще в пятницу, затянулись до воскресенья и стали самыми продолжительными в истории климатических конференций ООН, однако сторонам так и не удалось преодолеть глубокие разногласия по вопросу ископаемого топлива и финансовой помощи.
В последний раз главное политическое соглашение потерпело крах в 2009 году в Копенгагене
Указывается, что главной причиной срыва договоренностей стало отсутствие в финальном проекте текста прямого упоминания об ископаемом топливе — основном источнике глобального потепления. В первом варианте документа термин "ископаемое топливо" упоминался шесть раз. Впоследствии его полностью убрали из-за сопротивления нефтедобывающих государств.
В частности, Саудовская Аравия подчеркнула свою незначительную долю в исторических выбросах парниковых газов, а россия предостерегла от слишком быстрого отказа от угля, нефти и газа, заявив о риске "топливной бедности"
Авторы добавляют, что в результате финальный проект содержал лишь косвенную ссылку на соглашение COP28 2023 года о постепенном переходе от ископаемого топлива.
Напомним
Климатическая конференция ООН COP31 в Турции завершилась громким скандалом после того, как делегации почти 200 стран за 2 недели переговоров так и не смогли согласовать ключевые положения итогового документа.
Климатический саммит ООН затянулся из-за споров между странами — что мешает договориться о борьбе с потеплением21.11.26, 07:59 • 10358 просмотров