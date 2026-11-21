Участники климатического саммита ООН COP31 в Турции продолжили переговоры еще один день из-за отсутствия договоренности по борьбе с глобальным потеплением. Наибольшие споры вызвал проект итогового соглашения, в котором даже не упомянули необходимость сокращения использования ископаемого топлива. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Двухнедельная конференция в Анталье должна была завершиться в пятницу, 20 ноября, однако делегации не смогли согласовать окончательный документ.

Экологические активисты и представители ряда государств раскритиковали предложенное соглашение из-за отсутствия конкретных шагов по сокращению использования угля, нефти и газа.

Почему страны не могут прийти к соглашению

Ученые предупреждают, что без существенного сокращения выбросов мир рискует превысить установленный Парижским соглашением предел потепления в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом.

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В то же время наиболее уязвимые к изменению климата государства требуют от богатых стран увеличить финансовую помощь для преодоления последствий стихийных бедствий.

Дополнительной проблемой стало отсутствие непосредственного участия ряда крупнейших загрязнителей, в частности США.

Несмотря на продолжение переговоров, участники саммита пока не демонстрируют готовности согласовать конкретный план отказа от ископаемого топлива.

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