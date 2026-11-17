Более 916 тысяч человек погибли в мире в результате экстремальных погодных явлений за последние 30 лет. За это время стихийные бедствия нанесли ущерб в размере 4,3 трлн евро и затронули 5,5 млрд человек. Об этом свидетельствуют данные Индекса климатических рисков, пишет УНН.

Детали

За 30 лет в мире произошло почти 10 тысяч штормов, волн жары, наводнений и других стихийных бедствий. Они затронули 5,5 миллиарда человек и нанесли ущерб примерно на 4,3 трлн евро, подсчитали эксперты.

В число 20 стран, которые больше всего пострадали в 1996–2025 годах, вошли четыре государства ЕС: Италия, Франция, Греция и Испания. В Германии за эти 30 лет в результате экстремальных погодных явлений, по оценкам организации, погибли 33 тысячи человек, а экономика страны понесла ущерб в размере 121 млрд евро с учетом инфляции.

Авторы исследования предупредили, что число жертв и сумма ущерба будут расти, если не произойдут фундаментальные изменения в политике защиты климата. Экспертка Germanwatch Вера Кюнцель заявила, что правительство Германии не выполнило своего обещания ежегодно выделять на эти цели из бюджета 6 млрд евро.

Она также выразила сожаление по поводу того, что канцлер Германии Фридрих Мерц не приехал на международную климатическую конференцию COP31, которая проходит в турецкой Анталье.

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