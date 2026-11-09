2026 год может стать одним из четырех самых жарких за всю историю наблюдений — доклад ООН

2026 год может войти в четверку самых жарких лет за всю историю метеорологических наблюдений. На это влияет мощное явление Эль-Ниньо, а также тенденция к глобальному потеплению, которая продолжается более десятилетия. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), передает Reuters, пишет УНН.

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Согласно данным отчета, с января по сентябрь 2026 года средняя глобальная температура была на 1,47 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Из-за мощного явления Эль-Ниньо этот показатель может вырасти еще больше.

Исследование охватывает девять наборов данных. Они свидетельствуют, что каждый из последних 12 лет, включая 2026-й, вошел в список 12 самых теплых за весь период наблюдений, которые ведутся примерно с 1850 года.

Руководитель отдела климатической информации ВМО Джон Кеннеди заявил, что все климатические показатели свидетельствуют о накоплении тепла из-за парниковых газов. Это проявляется в повышении температуры океанов и атмосферы, таянии льда и повышении уровня моря.

Климатическая служба Европейского союза Copernicus также сообщила, что 2026 год почти наверняка станет вторым календарным годом после 2024-го, когда глобальная температура превысит отметку в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Этот порог определен Парижским климатическим соглашением 2015 года.

В отчете ООН также отмечается, что температура океанов продолжает расти по сравнению с рекордными показателями 2025 года.

Кроме того, в этом году средний глобальный уровень моря достиг рекордной отметки. Среди основных причин — таяние ледников и ледяных щитов, а также расширение морской воды вследствие нагревания.

Тем временем страны готовятся к очередному раунду климатических переговоров, который состоится в Турции с 9 по 20 ноября. Отчет ВМО должен предоставить участникам актуальные данные о состоянии климата для обсуждения дальнейших действий.

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