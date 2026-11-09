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2026 рік може стати одним із чотирьох найспекотніших за всю історію спостережень - звіт ООН

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Середня температура у 2026 році вже на 1,47°C вища за доіндустріальний рівень. ВМО також зафіксувала рекордне зростання рівня моря.

2026 рік може стати одним із чотирьох найспекотніших за всю історію спостережень - звіт ООН

2026 рік може увійти до четвірки найспекотніших років за всю історію метеорологічних спостережень. На це впливає потужне явище Ель-Ніньйо, а також тенденція до глобального потепління, яка триває понад десятиліття. Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), передає Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними звіту, із січня по вересень 2026 року середня глобальна температура була на 1,47 градуса Цельсія вищою за доіндустріальний рівень. Через потужне явище Ель-Ніньйо цей показник може зрости ще більше.

Дослідження охоплює дев’ять наборів даних. Вони свідчать, що кожен із останніх 12 років, включно з 2026-м, увійшов до списку 12 найтепліших за весь період спостережень, які ведуться приблизно з 1850 року.

Керівник відділу кліматичної інформації ВМО Джон Кеннеді заявив, що всі кліматичні показники свідчать про накопичення тепла через парникові гази. Це проявляється у підвищенні температури океанів та атмосфери, таненні льоду й зростанні рівня моря.

Кліматична служба Європейського Союзу Copernicus також повідомила, що 2026 рік майже напевно стане другим календарним роком після 2024-го, коли глобальна температура перевищить позначку 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем. Цей поріг визначений Паризькою кліматичною угодою 2015 року.

У звіті ООН також зазначається, що температура океанів продовжує зростати порівняно з рекордними показниками 2025 року.

Крім того, цього року середній глобальний рівень моря досяг рекордної позначки. Серед основних причин — танення льодовиків і крижаних щитів, а також розширення морської води внаслідок нагрівання.

Тим часом країни готуються до чергового раунду кліматичних переговорів, який відбудеться в Туреччині з 9 до 20 листопада. Звіт ВМО має надати учасникам актуальні дані про стан клімату для обговорення подальших дій.

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Ольга Розгон

СвітПогода та довкілля
Всесвітня метеорологічна організація
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Туреччина