2026 рік може стати одним із чотирьох найспекотніших за всю історію спостережень - звіт ООН

2026 рік може увійти до четвірки найспекотніших років за всю історію метеорологічних спостережень. На це впливає потужне явище Ель-Ніньйо, а також тенденція до глобального потепління, яка триває понад десятиліття. Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), передає Reuters, пише УНН.

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За даними звіту, із січня по вересень 2026 року середня глобальна температура була на 1,47 градуса Цельсія вищою за доіндустріальний рівень. Через потужне явище Ель-Ніньйо цей показник може зрости ще більше.

Дослідження охоплює дев’ять наборів даних. Вони свідчать, що кожен із останніх 12 років, включно з 2026-м, увійшов до списку 12 найтепліших за весь період спостережень, які ведуться приблизно з 1850 року.

Керівник відділу кліматичної інформації ВМО Джон Кеннеді заявив, що всі кліматичні показники свідчать про накопичення тепла через парникові гази. Це проявляється у підвищенні температури океанів та атмосфери, таненні льоду й зростанні рівня моря.

Кліматична служба Європейського Союзу Copernicus також повідомила, що 2026 рік майже напевно стане другим календарним роком після 2024-го, коли глобальна температура перевищить позначку 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем. Цей поріг визначений Паризькою кліматичною угодою 2015 року.

У звіті ООН також зазначається, що температура океанів продовжує зростати порівняно з рекордними показниками 2025 року.

Крім того, цього року середній глобальний рівень моря досяг рекордної позначки. Серед основних причин — танення льодовиків і крижаних щитів, а також розширення морської води внаслідок нагрівання.

Тим часом країни готуються до чергового раунду кліматичних переговорів, який відбудеться в Туреччині з 9 до 20 листопада. Звіт ВМО має надати учасникам актуальні дані про стан клімату для обговорення подальших дій.

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