У неділю, 29 листопада, в Україні буде слабка магнітна буря з К-індекс 3 (зелений рівень). Про це повідомляє Мeteoagent, передає УНН.

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Як зазначають науковці, у суботу, 28 листопада, відбулось невелике підвищення геомагнітної активності через надходження швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри на Сонці.

Що таке сонячна активність

Сонячна активність - це загальний термін для всіх процесів, що відбуваються на Сонці та пов'язані з його змінним магнітним полем: сонячні плями, спалахи, корональні викиди маси (CME), потоки сонячного вітру та корональні діри.

В основі сонячної активності лежить 11-річний сонячний цикл (цикл Швабе): кількість сонячних плям на поверхні Сонця зростає від мінімуму до максимуму і знову знижується. Чим більше плям, тим частіше відбуваються спалахи та викиди, і тим частіше геомагнітні бурі досягають Землі.

Людям, які відчувають нездужання, варто дотримуватися звичного режиму сну, підтримувати достатнє споживання води та контролювати наявні захворювання. У разі виражених симптомів слід звернутися до лікаря.