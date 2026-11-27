Журналістка Зоя Казанжи

Вже майже рік триває розгляд справи про медичну недбалість лікарів клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Внаслідок якої, за версією обвинувачення, помер бізнесмен Аднан Ківан. Паралельно із судовим процесом лікарі та їх адвокати активно захищають власну позицію: заперечують відповідальність лікаря за смерть пацієнта та висувають звинувачення на адресу родини померлого.

В інтерв’ю УНН відома одеська журналістка Зоя Казанжи, яка особисто знала Аднана Ківана, розповіла про його щедрість, людяність та неабияку підтримку, яку він свого часу надавав обвинуваченому Віталію Русакову. Журналістка також дала оцінку нинішній поведінці лікаря та його адвокатів, порушивши питання моральної відповідальності, професійної етики та допустимих меж публічного захисту у справі про смерть пацієнта.

– Обвинувачений Віталій Русаков публічно заперечує, що лікував Аднана Ківана протягом останнього року його життя. Що вам відомо про їхні стосунки?

Віталій Русаков був лікарем Аднана Ківана, вони підтримували близькі стосунки, і я знаю, що Аднан йому довіряв. Тому, коли я зустрічаю твердження Русакова про те, що протягом останнього року він нібито не лікував Аднана і взагалі не був присутній у його житті як лікар, мені це видається дуже дивним.

Більше того, я знаю, що Аднан Ківан був людиною, яка досить щедро ділилася своїми ресурсами та коштами з тими, хто цього потребував. Він активно підтримував Віталія Русакова. На день його весілля Аднан подарував йому автомобіль Lexus. Є фотографії та відео, які це підтверджують. Також він подарував Русакову квартиру з повним облаштуванням, меблями, які вони обирали самостійно. І це були саме подарунки.

Така щедрість цілком відповідала характеру Аднана Ківана. Ті, хто його знав, не сумніваються, що він міг так робити. Він умів бути вдячним людям, які робили йому добро, і сам був готовий допомагати тим, хто потребував його підтримки та участі. У нього було таке відоме арабське прислів’я: "Роби добро і кидай його у воду". Тобто не чекай на вдячність у відповідь. Саме таким він був.

Тому всі ці твердження про те, що Русаков нібито не лікував його, що вони не мали відповідних стосунків, викликають у мене запитання. Я не розумію, як можна сьогодні настільки дистанціюватися від людини, яка свого часу тобі довіряла, підтримувала тебе і була готова ділитися з тобою своїми ресурсами.

– Як ви оцінюєте публічну кампанію Русакова, яку він веде після початку слухання своєї кримінальної справи?

Тут, на мою думку, варто говорити про те, де закінчується право Віталія Русакова на захист і починається маніпуляція громадською думкою. Я розумію, що людина захищається, що вона намагається врятувати себе в цій ситуації. Це можна зрозуміти. Але після порушення кримінальної справи почалася така публічна комунікація, у якій, на мою думку, є дуже багато неправди, маніпуляцій і спроб сформувати певне ставлення суспільства до цієї історії ще до того, як суд поставить у ній крапку.

– Русаков та його адвокати активно комунікують із суспільством, водночас називаючи публічні заяви інших учасників цієї історії тиском. Чи вбачаєте ви в цьому суперечність?

Я бачу подвійні стандарти у публічній комунікації сторони захисту. Коли Русаков або його адвокати виступають публічно, це називається реалізацією права на захист. Коли ж публічно висловлюються інші люди або родина померлого, це одразу оголошується інформаційним тиском. Але так не працює. Не можна вважати власну публічність законним правом, а чужу – тиском на суд чи спробою вплинути на громадську думку.

– Наскільки етичним ви вважаєте публічне розголошення стороною захисту подробиць медичної історії Аднана Ківана?

Людина померла і вже не може відповісти на публічні заяви, заперечити їх або захистити власну гідність. Натомість у публічному просторі обговорюють кількість курсів хіміотерапії, стан його тіла, подробиці лікування, ексгумації та поховання. На мою думку, це дуже серйозна етична проблема. Людина не перестає бути гідною поваги через тяжкий діагноз. І навіть після смерті вона має право на повагу до своєї приватності та медичної історії.

– Як ви ставитеся до того, що адвокати Русакова у своїх публічних виступах фактично дають медичну оцінку обставинам смерті пацієнта?

Мене дивує, коли адвокат фактично починає самостійно встановлювати медичні обставини, аналізувати окремі показники, діагнози та робити категоричні висновки щодо причин смерті. Адвокат має право аналізувати докази, медичні документи, аргументи сторін. Але є принципова різниця між юридичним аналізом доказів і самостійним встановленням медичних фактів. Для цього існують відповідні експертизи, фахівці та суд, який має оцінити всі докази.

– У публічній комунікації навколо цієї справи також звучать застереження, що лікарі надалі боятимуться братися за лікування тяжкохворих пацієнтів. Що ви думаєте про такий аргумент?

Це маніпулятивний аргумент. Лікарі лікували, лікують і будуть лікувати складні випадки. Але це не означає, що медичні працівники не повинні нести відповідальності, якщо в їхніх діях буде встановлено порушення. Право лікаря на професійну діяльність не звільняє його від професійної відповідальності.

– Якщо абстрагуватися від юридичної площини справи, як ви оцінюєте поведінку Русакова після смерті Аднана Ківана з людської точки зору?

Наскільки мені відомо, коли Русаков приїхав до лікарні, ситуація вже була дуже складною. Він подивився на стан пацієнта і поїхав. Я не хотіла б зараз розкривати подробиці, які не стосуються безпосередньо предмета нашої розмови. Але мене дивує відсутність, наскільки я бачу, навіть елементарного людського співчуття та вибачення перед родиною. Коли все починалося, йшлося хоча б про те, щоб назвати речі своїми іменами, пояснити обставини та поставитися до родини з повагою. Цього не сталося.

При цьому я хочу наголосити: є людина, яка померла, є її родина, яка має право знати обставини смерті. Є лікар, який має право на справедливий суд і презумпцію невинуватості. Є прокуратура, яка повинна довести обвинувачення, і є суд, який має неупереджено оцінити докази. Усі ці права мають існувати одночасно. Але право лікаря на захист не означає, що права померлого пацієнта та його родини повинні бути другорядними. Не можна вимагати справедливості для себе і водночас відмовляти в такій справедливості іншим.

– Повернімося до подарунків, які Русаков отримував від Аднана Ківана. З огляду на його негативну риторику щодо родини бізнесмена, чи було б морально послідовним відмовитися від цих подарунків?

Якщо сьогодні людина настільки дистанціюється від родини Ківана, настільки критично висловлюється про неї, якщо вона вважає, що між ними більше немає нічого спільного, то виникає цілком логічне запитання: навіщо продовжувати користуватися тим, що було подароване Аднаном?

На мою думку, було б послідовно повернути ці подарунки. Або, наприклад, продати автомобіль на аукціоні та передати кошти на потреби Збройних сил України. Якщо ти настільки принципова людина, якщо ти настільки впевнений у власній позиції, то навіщо тобі ці речі? Чому продовжувати користуватися квартирою та автомобілем, які тобі подарувала людина, родину якої ти сьогодні публічно критикуєш?

Адже Русаков користувався всіма тими благами, які надавали йому Аднан Ківан та його родина. І це не можна просто викреслити з історії їхніх стосунків. Для мене це питання не юридичної відповідальності, а передусім людської та моральної послідовності.

– Яким, на вашу думку, має бути справедливе завершення цієї історії?

Зрештою, у цій історії має бути встановлена істина. Не через публічні кампанії, не через взаємні звинувачення і не через спроби сформувати потрібну суспільну думку, а через судовий процес та оцінку доказів. Але я переконана, що право на захист не повинно перетворюватися на право принижувати пам’ять померлої людини та зневажати почуття її близьких.