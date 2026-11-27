Сили оборони України дедалі активніше застосовують вітчизняні крилаті ракети "Нептун" для ураження російських військових аеродромів, на яких базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34 – основні носії керованих авіаційних бомб. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

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У ніч на 26 листопада Військово-морські сили ЗСУ ракетами "Нептун" уразили російський аеродром "Маринівка" у Волгоградській області, де базуються літаки Су-34. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, результати атаки та масштаби пошкоджень уточнюють.

Це вже не перший випадок застосування українських крилатих ракет проти аеродромів із носіями КАБів. У жовтні внаслідок удару "Нептунами" по аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області рф було уражено 6 російських Су-34.

Як Україна протидіє російським носіям КАБів

Аналітики Defense Express зазначають, що винищувачі Gripen із далекобійними ракетами класу "повітря – повітря" Meteor можуть стати важливим елементом протидії російській авіації. Однак ураження літаків безпосередньо на землі вже зараз є одним із методів боротьби з носіями КАБів.

Україна нарощує виробництво та застосування ракет "Нептун" – кількість ударів по росії суттєво зросла

Для ударів по російських військових аеродромах українські військові також активно застосовують далекобійні безпілотники.

Водночас Україна нарощує виробництво власного ракетного озброєння. За інформацією Defense Express, протягом 2026 року конструкторське бюро "Луч" має виготовити сотні крилатих ракет сімейства "Нептун", хоча загальний обсяг виробництва буде меншим за 1000 одиниць.

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