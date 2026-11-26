фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ 26 листопада підтвердив ураження російського військового аеродрому "Мариновка" з використанням "Нептуна", а також нафтової станції "Транснефти", пише УНН.

Сили оборони за одну ніч уразили аеродром "Мариновка" і нафтову станцію "Транснефти" за понад 1 000 км від кордону. Далі буде - повідомили у Генштабі.

Як зазначили у Генштабі, "ніч на 26 листопада видалася для армії рф довгою і гарячою. Сили оборони України одночасно уразили два важливі об'єкти противника, на Волзі та в Башкортостані".

Ракетні війська вдарили по аеродрому "Мариновка" у Волгоградській області з БРК "Нептун" ВМС ЗС України - зазначили у Генштабі.

Там, як вказано, базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, з яких окупанти скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції наших воїнів. Результати удару та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються.

Українські засоби ураження дістали і Башкортостан. Зафіксовано влучання по території лінійної виробничо-диспетчерської станції "Субханкулово". Підтверджено ураження резервуара, на території станції спалахнула пожежа - повідомили у Генштабі.

Як вказано, це вузол "Транснефти", через який перекачують нафту із Західного Сибіру та Башкортостану, і кожне таке влучання означає менше нафти для переробки і менше нафторублів, на які росія веде війну.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, і далі системно підривають воєнно-економічний потенціал противника та примушують росію припинити збройну агресію проти України", - наголосили у Генштабі.

Близько 93 щогодини: втрати армії рф у листопаді побили рекорд за всю війну - Генштаб