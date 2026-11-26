Сили оборони вдарили "Нептуном" по аеродрому рф і уразили нафтостанцію "транснефти"
Київ • УНН
Сили оборони вдарили «Нептуном» по аеродрому «Мариновка». Також уражено нафтостанцію «Субханкулово» за понад 1000 км від кордону. На станції спалахнула пожежа.
Генеральний штаб ЗСУ 26 листопада підтвердив ураження російського військового аеродрому "Мариновка" з використанням "Нептуна", а також нафтової станції "Транснефти", пише УНН.
Сили оборони за одну ніч уразили аеродром "Мариновка" і нафтову станцію "Транснефти" за понад 1 000 км від кордону. Далі буде
Як зазначили у Генштабі, "ніч на 26 листопада видалася для армії рф довгою і гарячою. Сили оборони України одночасно уразили два важливі об'єкти противника, на Волзі та в Башкортостані".
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Там, як вказано, базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, з яких окупанти скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції наших воїнів. Результати удару та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються.
Українські засоби ураження дістали і Башкортостан. Зафіксовано влучання по території лінійної виробничо-диспетчерської станції "Субханкулово". Підтверджено ураження резервуара, на території станції спалахнула пожежа
Як вказано, це вузол "Транснефти", через який перекачують нафту із Західного Сибіру та Башкортостану, і кожне таке влучання означає менше нафти для переробки і менше нафторублів, на які росія веде війну.
"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, і далі системно підривають воєнно-економічний потенціал противника та примушують росію припинити збройну агресію проти України", - наголосили у Генштабі.
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