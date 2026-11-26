Генерал Сергій Дука / фото з зали суду

Проти генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який фігурує в розслідуванні Національного антикорупційного бюро України "Карфаген-2" можуть здійснити провокації для того, щоб в майбутньому сторона обвинувачення могла стягнути заставу в бюджет. Про це під час засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду заявив адвокат В'ячеслав Мироненко, передає кореспондент УНН.

"Він уже вийшов під заставу. Вибачте, кинути своїх колег співслужбовців? 1,5 тисячі людей внесли за нього заставу (…) і офіцер, генерал-майор СБУ, він не буде вживати заходів щодо переховування і з людей по суті буде стягнута ця застава (у разі переховування – ред.). То вибачте мене, з нашою позицією – ми зробимо їх разом", - підкреслив адвокат.

Мироненко підкреслив, що Дука не збирається переховуватись від слідства та суду.

"За людину по суті поручились – 65 мільйонів (гривень – ред.) 1,5 тисячі людей. Це зрадити 1,5 тисячі людей, якщо людина порушить свої обовʼязки і буде переховуватись. Але я одразу ж кажу в присутності всіх, в тому числі суду, що ми не виключаємо провокацій, щоб забрати цю заставу", - сказав адвокат.

Він додав, що сторона обвинувачення для цього й намагається збільшити заставу Дуці до 100 млн грн, щоб потім "рапортувати", що вони стягнули цю заставу в бюджет.

Захисник зазначив, що після того, як Дуці було вручено повідомлення про підозру, з ним не проводилася жодна слідча дія.

"Після цього (вручення повідомлення про підозру – ред.) – жодної повістки, жодного виклику. Яке переховування, якщо слідство ведеться таким чином, що наш клієнт зараз вирішує питання виключно запобіжного заходу? Жодної слідчо-процесуальної дії з ним не проведено. Юридично і фактично такого немає. Від кого переховуватися?", - наголосив адвокат.

Окрім того, під час виступу в суді адвокат зазначив, що Дука неухильно дотримується обовʼязків, визначених судом першої інстанції. Зокрема, він здав свої паспорти, носить електронний браслет і не виїжджає за територію Києва та Київської області.

Після виступу Мироненка в засіданні була оголошена перерва до 12:00 8 грудня.

Нагадаємо

4 листопада НАБУ і САП у межах операції "Карфаген" провели обшуки у посадовців СБУ, зокрема в Дуки. Генерала затримали й повідомили йому про підозру. 7 листопада ВАКС узяв його під варту з правом внесення 65 млн грн застави. 13 листопада заставу внесли, і Дука вийшов із СІЗО.