Фото: Bloomberg

У Нью-Йорку через прогнозовані штормові вітри вперше в історії перенесли традиційний парад Macy's на День подяки, який цього року мав відбутися всоте. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Організатори оголосили, що замість четверга, 26 листопада, святковий захід проведуть у суботу, 28 листопада. Початок параду запланували на 8:30 за місцевим часом

Причиною безпрецедентного рішення став прогноз метеорологів, які попереджають про пориви вітру швидкістю до 97 км/год. За таких умов керування гігантськими повітряними кулями, які є головною окрасою параду, становитиме небезпеку.

Безпека наших учасників та глядачів є нашим головним пріоритетом – заявили в Macy's.

Чому організатори побоюються сильного вітру

У 1997 році під час параду сильний порив вітру кинув гігантську повітряну кулю у формі персонажа "Кіт у капелюсі" на ліхтарний стовп, унаслідок чого постраждали глядачі. Після цього міська влада запровадила суворі обмеження щодо запуску повітряних куль за несприятливих погодних умов.

За всю історію параду організатори лише одного разу повністю відмовилися від запуску повітряних куль через погоду – у 1971 році. У 2019 році через сильний вітер їх запускали на меншій висоті.

Цьогорічний парад Macy's стане ювілейним, 100-м за рахунком.

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