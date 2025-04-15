Попри війну, українці продовжують подорожувати. Найбільш популярні напрямки для відпочинку в Україні - західні курорти, а за кордоном - Болгарія, Греція та Єгипет.
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.
RSE розробила мобільну когенераційну установку на базі газового двигуна MWM потужністю 4,5 МВт. Рішення для гнучкого енергозабезпечення критичної інфраструктури та промислових підприємств.
Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.
Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.
Розслідування виявило, що росія, ймовірно, стоїть за вибухами посилок у Великій Британії, Німеччині та Польщі. У посилках із секс-іграшками були приховані саморобні запалювальні пристрої.
Міністри оборони країн ЄС обговорили у Варшаві плани надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Це є пріоритетом та реальним завданням для європейських союзників.
Україна має план для примушення росії до переговорів: утримання фронту, захист неба та розвиток далекобійних спроможностей. Потрібна підтримка в боєприпасах та системах ППО.
Комісар ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що росія може бути готова до нападу на країни ЄС вже за п'ять років. Він закликав ЄС підготуватися до можливої агресії.
Польські правоохоронці затримали 47-річного громадянина України у Мазовецькому воєводстві за підозрою у шпигунстві. Його звинувачують у розвідці військових об’єктів.
Кароль Навроцький, кандидат у президенти Польщі, потрапив у скандал, прорекламувавши власну книгу під псевдонімом на телебаченні. Він вихваляв себе, видаючи за іншу людину.
У Подільському районі Києва двоє чоловіків кинули запальну суміш у приймальню депутата. Їх затримали, слідство підозрює співпрацю з російськими спецслужбами за гроші.
Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.
Польща веде переговори з соцмережами для захисту від кібератак на виборах. Уряд співпрацює з Meta, Alphabet та Microsoft для припинення спроб дезінформації.
Литовська прокуратура заявила, що за підпалами у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби. До злочинів причетні неповнолітні громадяни України, яких завербували за гроші.
Футболісти збірної України вирушили до Іспанії через Польщу для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До тренувань залучені також юніори.
Радослав Сікорський заявив про відновлення поставок зброї через Ясьонку на попередній рівень. Також він повідомив про нові пропозиції щодо припинення агресії РФ.
Польська прокуратура звинуватила Матеуша Моравецького у перевищенні повноважень при організації дистанційних виборів 2020 року. Екс-прем'єр відкинув звинувачення та відмовився давати пояснення до ознайомлення з матеріалами справи.
Міністр оборони Польщі оголосив про плани адаптації всіх цивільних аеропортів для військових потреб. В країні модернізують 15 цивільних аеропортів, включаючи розширення інфраструктури та створення військових зон.
У Києві та Варшаві розпочалися переговори між українською владою та МВФ щодо сьомого перегляду програми EFF. За успішного перегляду Україна може отримати транш у 917,5 млн доларів.
Голова ВР Руслан Стефанчук заявив про спроби рф просунутися в бік Києва та загрозу для всієї Європи. Він наголосив, що зупинити агресора можна лише через силу єдності та консолідованого тиску.
Гала-концерт до 20-річчя Національної музичної премії "Українська пісня року" відбудеться в травні 2025 року. Проєкт пройде під гаслом "Пісні обпалені війною" та відзначить кращих виконавців у п'яти номінаціях.
Єврокомісія обговорить відповідь на заяву Трампа про введення мит на товари з ЄС. США вже запровадили додаткові мита на товари з Канади, Мексики та Китаю.
З 1 лютого 2025 року в Україні вводяться нові банківські ліміти на перекази та змінюються тарифи на електроенергію. Також відбудуться зміни у виплатах військовим та подорожчають міжнародні залізничні квитки.
88% поляків підтримують ідею виплачувати допомогу "800+" лише працюючим українцям, які сплачують податки. Пропозиція передбачає виплату 800 злотих на кожну дитину до 18 років.
Укрзалізниця зменшує знижки на квитки до Польщі та Угорщини через зростання витрат. Подорожчання становитиме від 9% до 37% залежно від напрямку та класу вагона.
Прем'єр Польщі Туск підтримав ідею виплачувати допомогу 800+ лише працюючим мігрантам, які сплачують податки. Пропозицію висунув мер Варшави Тшасковський щодо українців, які офіційно працюють у Польщі.
Поблизу станції "Амбари" потяг сполученням "Київ – Суми" збив насмерть двох підлітків 15 та 16 років. Трагедія сталася ввечері 22 січня, коли молоді люди йшли коліями у попутному напрямку.
Президент Зеленський повідомив, що 33-34% зброї в Україні - власного виробництва, близько 40% - від США, менше 30% - від Європи. Він також висловив вдячність Байдену та підкреслив важливість альянсу між США та Європою.
Президент України присвоїв Варшаві відзнаку "Місто-рятівник" за допомогу українським біженцям та підтримку України. Нагороду отримав мер міста Рафал Тшасковський під час візиту Зеленського до Польщі.