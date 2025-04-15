Зеленський назвав відсоток зброї з США та Європи на фронті в Україні

Президент Зеленський повідомив, що 33-34% зброї в Україні - власного виробництва, близько 40% - від США, менше 30% - від Європи. Він також висловив вдячність Байдену та підкреслив важливість альянсу між США та Європою.