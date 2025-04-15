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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 6596 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 6310 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 9040 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31111 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161635 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139595 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142318 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136403 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136218 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196746 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6642 перегляди

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Попри війну, українці продовжують подорожувати. Найбільш популярні напрямки для відпочинку в Україні - західні курорти, а за кордоном - Болгарія, Греція та Єгипет.

Наші за кордоном • 12:27 • 1702 перегляди

Мерц після вступу на посаду канцлера Німеччини відвідає Париж, Варшаву і Київ у рамках європейського турне - Politico

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.

Політика • 14 квітня, 19:46 • 2392 перегляди

Компанія RSE розробила унікальне енергетичне рішення — мобільний когенераційний модуль потужністю 4,5 МВт

RSE розробила мобільну когенераційну установку на базі газового двигуна MWM потужністю 4,5 МВт. Рішення для гнучкого енергозабезпечення критичної інфраструктури та промислових підприємств.

Економіка • 11 квітня, 09:22 • 10679 перегляди

Європейці закликають США не вдаватися до шокового виведення військ, попередити заздалегідь - Bloomberg

Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.

Новини Світу • 9 квітня, 10:45 • 8821 перегляди

Фінляндія закликала НАТО розробити план на випадок виходу військ США з Європи

Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.

Новини Світу • 7 квітня, 10:21 • 11313 перегляди

росія використовує секс іграшки і косметику для диверсій у Європі: розслідування

Розслідування виявило, що росія, ймовірно, стоїть за вибухами посилок у Великій Британії, Німеччині та Польщі. У посилках із секс-іграшками були приховані саморобні запалювальні пристрої.

Війна • 5 квітня, 11:02 • 15045 перегляди

Каллас: надання Україні 2 млн снарядів цього року - пріоритет ЄС, сьогодні вдалося уточнити плани

Міністри оборони країн ЄС обговорили у Варшаві плани надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Це є пріоритетом та реальним завданням для європейських союзників.

Війна • 3 квітня, 12:50 • 10288 перегляди

Умєров назвав план дій, спрямований на примушення росії до реальних переговорів

Україна має план для примушення росії до переговорів: утримання фронту, захист неба та розвиток далекобійних спроможностей. Потрібна підтримка в боєприпасах та системах ППО.

Війна • 3 квітня, 11:21 • 8579 перегляди

росія може бути готова до нападу на одну чи декілька країн через п'ять років? В ЄС озвучили новий тривожний прогноз

Комісар ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що росія може бути готова до нападу на країни ЄС вже за п'ять років. Він закликав ЄС підготуватися до можливої агресії.

Політика • 2 квітня, 13:54 • 18745 перегляди

Підозрюється в роботі на російські спецслужби: у Польщі затримали громадянина України

Польські правоохоронці затримали 47-річного громадянина України у Мазовецькому воєводстві за підозрою у шпигунстві. Його звинувачують у розвідці військових об’єктів.

Кримінал та НП • 1 квітня, 12:11 • 9668 перегляди

Кандидат у президенти Польщі став об'єктом насмішок через перевдягання для реклами власної книги

Кароль Навроцький, кандидат у президенти Польщі, потрапив у скандал, прорекламувавши власну книгу під псевдонімом на телебаченні. Він вихваляв себе, видаючи за іншу людину.

Новини Світу • 29 березня, 08:36 • 13332 перегляди

Закинули запальну суміш у приймальню депутата: затримано підозрюваних, які за "щедрий платіж" могли співпрацювати з фсб

У Подільському районі Києва двоє чоловіків кинули запальну суміш у приймальню депутата. Їх затримали, слідство підозрює співпрацю з російськими спецслужбами за гроші.

Київ • 25 березня, 10:02 • 35024 перегляди

Політика Трампа на тлі його "повороту у бік москви" підштовхує союзників до думок про власний ядерний щит - FT

Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.

Політика • 24 березня, 07:57 • 31387 перегляди

Польща посилює кібербезпеку перед виборами

Польща веде переговори з соцмережами для захисту від кібератак на виборах. Уряд співпрацює з Meta, Alphabet та Microsoft для припинення спроб дезінформації.

Новини Світу • 18 березня, 12:19 • 7753 перегляди

Підпали у Вільнюсі та Варшаві організувала російська розвідка - висновок прокуратури Литви

Литовська прокуратура заявила, що за підпалами у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби. До злочинів причетні неповнолітні громадяни України, яких завербували за гроші.

Кримінал та НП • 17 березня, 12:46 • 18179 перегляди

Плей-оф Ліги націй: збірна України вирушила до Іспанії на підготовку до матчів проти Бельгії

Футболісти збірної України вирушили до Іспанії через Польщу для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До тренувань залучені також юніори.

Спорт • 12 березня, 17:43 • 21680 перегляди

Поставки зброї через Польщу після відновлення допомоги США Україні вийшли на попередній рівень, Starlink працюють - Сікорський

Радослав Сікорський заявив про відновлення поставок зброї через Ясьонку на попередній рівень. Також він повідомив про нові пропозиції щодо припинення агресії РФ.

Війна • 12 березня, 10:54 • 21995 перегляди

Експрем’єра Польщі звинувачують в перевищенні повноважень

Польська прокуратура звинуватила Матеуша Моравецького у перевищенні повноважень при організації дистанційних виборів 2020 року. Екс-прем'єр відкинув звинувачення та відмовився давати пояснення до ознайомлення з матеріалами справи.

Політика • 27 лютого, 14:35 • 21638 перегляди

Польща адаптує всі цивільні аеропорти для потреб військових

Міністр оборони Польщі оголосив про плани адаптації всіх цивільних аеропортів для військових потреб. В країні модернізують 15 цивільних аеропортів, включаючи розширення інфраструктури та створення військових зон.

Новини Світу • 26 лютого, 05:10 • 28910 перегляди

Україна може отримати новий транш МВФ: стартували важливі переговори

У Києві та Варшаві розпочалися переговори між українською владою та МВФ щодо сьомого перегляду програми EFF. За успішного перегляду Україна може отримати транш у 917,5 млн доларів.

Економіка • 21 лютого, 04:26 • 140392 перегляди

рф відчайдушно пробує просунутися на захід у бік Києва - голова ВР

Голова ВР Руслан Стефанчук заявив про спроби рф просунутися в бік Києва та загрозу для всієї Європи. Він наголосив, що зупинити агресора можна лише через силу єдності та консолідованого тиску.

Війна • 11 лютого, 13:26 • 40741 перегляди

Михайло Поплавський та Павло Зібров оголосили про старт спільного проєкту "Українська пісня року - 2024"

Гала-концерт до 20-річчя Національної музичної премії "Українська пісня року" відбудеться в травні 2025 року. Проєкт пройде під гаслом "Пісні обпалені війною" та відзначить кращих виконавців у п'яти номінаціях.

Суспільство • 10 лютого, 20:42 • 42589 перегляди

У ЄС попередили США про "жорсткі заходи" у відповідь, якщо Трамп запровадить мита - Bloomberg

Єврокомісія обговорить відповідь на заяву Трампа про введення мит на товари з ЄС. США вже запровадили додаткові мита на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Новини Світу • 2 лютого, 23:13 • 105410 перегляди

5 важливих змін в Україні з 1 лютого: банківські ліміти та тарифи

З 1 лютого 2025 року в Україні вводяться нові банківські ліміти на перекази та змінюються тарифи на електроенергію. Також відбудуться зміни у виплатах військовим та подорожчають міжнародні залізничні квитки.

Суспільство • 1 лютого, 06:30 • 168220 перегляди

Поляки масово підтримали нові умови виплат "800+" для українців

88% поляків підтримують ідею виплачувати допомогу "800+" лише працюючим українцям, які сплачують податки. Пропозиція передбачає виплату 800 злотих на кожну дитину до 18 років.

Економіка • 29 січня, 16:28 • 47848 перегляди

Ціни на квитки на поїзди до Польщі та Угорщини зростуть з лютого: що варто знати

Укрзалізниця зменшує знижки на квитки до Польщі та Угорщини через зростання витрат. Подорожчання становитиме від 9% до 37% залежно від напрямку та класу вагона.

Суспільство • 28 січня, 12:52 • 25533 перегляди

Туск підтримав ідею позбавити грошової допомоги українців, які не працюють

Прем'єр Польщі Туск підтримав ідею виплачувати допомогу 800+ лише працюючим мігрантам, які сплачують податки. Пропозицію висунув мер Варшави Тшасковський щодо українців, які офіційно працюють у Польщі.

Новини Світу • 23 січня, 20:39 • 48509 перегляди

На Сумщині потяг збив на смерть двох підлітків

Поблизу станції "Амбари" потяг сполученням "Київ – Суми" збив насмерть двох підлітків 15 та 16 років. Трагедія сталася ввечері 22 січня, коли молоді люди йшли коліями у попутному напрямку.

Суспільство • 23 січня, 09:22 • 25298 перегляди

Зеленський назвав відсоток зброї з США та Європи на фронті в Україні

Президент Зеленський повідомив, що 33-34% зброї в Україні - власного виробництва, близько 40% - від США, менше 30% - від Європи. Він також висловив вдячність Байдену та підкреслив важливість альянсу між США та Європою.

Війна • 15 січня, 22:58 • 73168 перегляди

"Місто-рятівник": Зеленський передав меру Варшави спецвідзнаку від України

Президент України присвоїв Варшаві відзнаку "Місто-рятівник" за допомогу українським біженцям та підтримку України. Нагороду отримав мер міста Рафал Тшасковський під час візиту Зеленського до Польщі.

Суспільство • 15 січня, 18:52 • 36490 перегляди