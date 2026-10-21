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У Польщі спростували повідомлення про зупинення військової допомоги Україні через скандал довкола УПА

Київ • УНН

 • 5524 перегляди

Міноборони Польщі назвало неправдою повідомлення про зупинення допомоги Україні. Водночас Варшава розкритикувала рішення Львівської облради.

У Польщі спростували повідомлення про зупинення військової допомоги Україні через скандал довкола УПА

Міністерство національної оборони Польщі заперечило інформацію про призупинення військової допомоги Україні через рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Про це повідомляє польське видання Wirtualna Polska з посиланням на речника оборонного відомства Януша Семея, пише УНН.

Деталі

Раніше українські ЗМІ з посиланням на анонімне джерело повідомили, що Варшава нібито призупинила підготовку до відправлення великого пакета військової допомоги Києву.

Однак представник польського Міноборони категорично заперечив цю інформацію. На запитання журналістів, чи справді Польща зупинила військову допомогу Україні, він відповів: "Це неправда".

У Варшаві розкритикували рішення Львівської облради

Водночас речник Міноборони Польщі визнав, що рішення українських депутатів негативно впливає на польсько-українські відносини. Однак про будь-які затримки постачання військової допомоги йому нічого не відомо.

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Рішення Львівської обласної ради раніше викликало різку реакцію польських політиків. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав його шкідливим для України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також заявив про намір обмежити в'їзд до країни депутату Львівської облради Святославу Шереметі, якого називають ініціатором постанови.

Таким чином, попри дипломатичне загострення через історичні питання, офіційна Варшава не підтвердила жодних обмежень військової підтримки України.

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Степан Гафтко

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