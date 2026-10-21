Польща ініціює заборону на в’їзд депутату Львівської облради Петру Шереметі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що підписав подання про внесення депутата Львівської обласної ради Петра Шеремети до списку осіб, які небажані у країні. Причиною стала, зокрема, його пропозиція оголосити 2027 рік роком УПА, передає УНН.

Про підписання подання Радослав Сікорський повідомив у соцмережі X. Причиною такого рішення стала пропозиція Шеремети оголосити 2027 рік роком Української Повстанської Армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича. Сікорський звинуватив львівського депутата в підтримці історичних постатей і формувань, діяльність яких у Варшаві вважають предметом суперечок між Україною та Польщею.

Я підписав подання про внесення до списку осіб, небажаних у Республіці Польща, депутата Львівської обласної ради П. Шеремети - реконструктора Waffen-SS "Галичина" та автора ідеї проголосити 2027 рік роком Р. Шухевича, командира УПА, який віддавав накази про виселення та вбивства поляків