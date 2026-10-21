Польща ініціює заборону на в’їзд депутату Львівської облради Петру Шереметі
Київ • УНН
Радослав Сікорський підписав подання щодо Петра Шеремети через пропозицію вшанувати УПА, Шухевича та Ольжича у 2027 році. Варшава вважає їх суперечливими постатями.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що підписав подання про внесення депутата Львівської обласної ради Петра Шеремети до списку осіб, які небажані у країні. Причиною стала, зокрема, його пропозиція оголосити 2027 рік роком УПА, передає УНН.
Деталі
Про підписання подання Радослав Сікорський повідомив у соцмережі X. Причиною такого рішення стала пропозиція Шеремети оголосити 2027 рік роком Української Повстанської Армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича. Сікорський звинуватив львівського депутата в підтримці історичних постатей і формувань, діяльність яких у Варшаві вважають предметом суперечок між Україною та Польщею.
Я підписав подання про внесення до списку осіб, небажаних у Республіці Польща, депутата Львівської обласної ради П. Шеремети - реконструктора Waffen-SS "Галичина" та автора ідеї проголосити 2027 рік роком Р. Шухевича, командира УПА, який віддавав накази про виселення та вбивства поляків
Нагадаємо
Віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак заявив, що Польща повинна оголосити про блокування вступу України до Європейського Союзу, через вшанування УПА. Він також закликав припинити оплату Starlink для ЗСУ.