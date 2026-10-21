Польша инициирует запрет на въезд депутату Львовского областного совета Петру Шеремете

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подписал представление о внесении депутата Львовского областного совета Петра Шереметы в список лиц, нежелательных в стране. Причиной стала, в частности, его инициатива объявить 2027 год годом УПА, передает УНН.

О подписании представления Радослав Сикорский сообщил в социальной сети X. Причиной такого решения стала инициатива Шереметы объявить 2027 годом Украинской повстанческой армии, ее главнокомандующего Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича. Сикорский обвинил львовского депутата в поддержке исторических деятелей и формирований, деятельность которых в Варшаве считают предметом разногласий между Украиной и Польшей.

Я подписал представление о внесении в список лиц, нежелательных в Республике Польша, депутата Львовского областного совета П. Шереметы - реконструктора Waffen-SS "Галичина" и автора идеи провозгласить 2027 год годом Р. Шухевича, командира УПА, который отдавал приказы о выселении и убийствах поляков